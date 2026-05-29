Politica

La Camera approva: mai più i colpevoli in prima pagina e gli innocenti dopo i necrologi

di Andrea Fiore - 29 Maggio 2026

La Camera ha approvato una norma per dare più spazio alle assoluzioni sui giornali e in TV. In Italia, però, la politica non si muove mai in linea retta: preferisce scivolare di nascosto e infilarsi negli angoli ciechi. Questa legge, nata per riportare un po’ di equilibrio, finisce per mostrare una realtà diversa: svela soprattutto come il potere protegge se stesso.

Davanti a questa novità, il mondo politico si divide: c’è chi applaude e parla di un grande atto di civiltà, chi la liquida come un trucco per rimediare in ritardo a errori fatti all’inizio, e chi invece preferisce tacere. Spesso, infatti, il silenzio è il modo più comodo per essere d’accordo.

Chi controlla la verità controlla la storia

Se allarghiamo lo sguardo, capiamo che questa norma non regola solo i media, ma decide come raccontare i fatti. In Italia la reputazione delle persone non è un diritto garantito, ma un terreno di scontro continuo. Il meccanismo è semplice: chi controlla le notizie controlla ciò che la gente pensa, chi controlla i pensieri delle persone ottiene i voti, e chi ha il consenso può scrivere la storia.

La Camera può anche ordinare di dare il “giusto rilievo” alle assoluzioni, ma dare spazio resta sempre una scelta. Alla politica, alla fine, conviene lasciare i sospetti nell’aria, pronti a essere usati come arma quando serve. L’assoluzione cancella i dubbi, ma i partiti preferiscono lasciare le storie aperte se queste fanno comodo.

Un rimedio che arriva troppo tardi

Guardando le cose da un’altra prospettiva, si capisce che questa legge non ferma i processi fatti in TV, ma interviene solo quando sono già finiti. È come mettere un estintore vicino a un incendio che nessuno vuole spegnere davvero: un gesto giusto, ma che arriva troppo tardi e non risolve il problema.

Questa situazione rivela una verità amara: in Italia essere assolti non è solo un fatto di giustizia, ma un’occasione persa per la politica. I politici sanno bene che il forte rumore di un’accusa sposta l’opinione pubblica, mentre il silenzio di un’assoluzione non interessa a nessuno. Finché questo squilibrio sarà utile a qualcuno, nessuna legge potrà mai cambiare davvero le cose.

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