Repubblica democratica del Congo, guarito paziente positivo a ebola

Askanews Video

L’Oms: era ricoverato in centro di cura, dimesso dopo test negativi

di Askanews - 29 Maggio 2026

Roma, 29 mag. (askanews) – Le autorità sanitarie della Repubblica democratica del Congo (RDC) hanno annunciato che un primo paziente è guarito dall’epidemia di ebola in corso e ha lasciato l’ospedale nella provincia orientale dell’Ituri, la più colpita dal virus.

“Abbiamo appena dimesso una prima persona che ha ufficialmente lasciato il centro di cura dopo essere guarita” ha dichiarato un responsabile dell’Istituto nazionale di sanità pubblica.

Una notizia confermata anche dall’Organizzazione mondiale della sanità mentre il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si trovava nel Paese. Si tratta della prima persona ricoverata in un centro di cura ad essere stata dimessa dopo due test negativi, dall’inizio dell’epidemia, ha chiarito l’Oms.

Una notizia positiva mentre si cerca di fermare la rapida diffusione dell’epidemia, la 17esima nel Paese, che ha già colpito in tre province congolesi e la vicina Uganda. “Questo Paese ha sconfitto l’Ebola per ben 16 volte. La diciassettesima non sarà diversa. Ma dobbiamo agire ora, insieme”, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms alla vigilia del suo arrivo nella provincia di Ituri.

Poi, una volta arrivato, Ghebreyesus, ha detto: “Quindi sono venuto qui per mostrare alle comunità di Ituri, del Nord Kivu e del Sud Kivu che non sono soli, e che siamo qui per sostenere e capire il loro dolore, ma comprendiamo anche che hanno l’energia e tutto ciò che serve per fermare questo. Ecco perché sono qui”.

Il governo italiano ha chiesto all’Ue “massima attenzione”. “L’obiettivo è sollecitare, nel rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute, un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite”, ha scritto in una lettera la premier Giorgia Meloni.