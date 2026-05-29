Cronaca

Mazara del Vallo: scontro auto – scuolabus, 20 feriti

La vettura ha centrato in pieno il mezzo scolastico che si è ribaltato

di Dave Hill Cirio - 29 Maggio 2026

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:15, a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’impatto, violentissimo, è avvenuto precisamente all’incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore e ha visto coinvolti uno scuolabus del servizio comunale e un’autovettura privata, una Nissan Qashqai.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la vettura proveniente da via Rosario Ballatore si sarebbe immessa nell’incrocio senza rispettare il segnale di stop, centrando in pieno il mezzo scolastico che viaggiava su via Salemi in direzione della Borgata Costiera. A causa dell’urto violento, lo scuolabus si è ribaltato su un fianco al centro della carreggiata.

Mazara del Vallo, 20 feriti

Il bilancio provvisorio parla di circa venti feriti complessivi. A bordo dello scuolabus viaggiavano gli alunni appartenenti al plesso scolastico “Santa Gemma-Boscarino-Pirandello”.

Si contano dieci bambini feriti sul mezzo scolastico e quattro all’interno dell’autovettura. Tra le persone rimaste ferite figurano anche i conducenti dei due veicoli e due assistenti delle cooperative sociali che collaborano con il Comune per il servizio di accompagnamento e assistenza scolastica.

Sono stati proprio i due operatori a bordo a prestare i primissimi e provvidenziali soccorsi, aiutando i piccoli passeggeri a lasciare rapidamente l’abitacolo rovesciato subito dopo lo schianto.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Sul posto è intervenuta d’urgenza la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale di Mazara del Vallo per mettere in sicurezza i mezzi, insieme a numerose ambulanze del 118, a diverse pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Municipale.

Tutti i feriti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie e per essere sottoposti ad accertamenti. Da quanto si apprende da fonti sanitarie, le condizioni di due dei bambini destano particolare preoccupazione e i piccoli sono attualmente sotto stretta osservazione medica. Le forze dell’ordine sono ancora sul posto per eseguire i rilievi di rito e accertare le responsabilità definitive del sinistro.