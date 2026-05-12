Cronaca

Stefano Addeo e “la rovina in un clic”: un anno dopo il post, il dramma finale

Stefano Addeo, il prof di Marigliano che insultò la figlia di Giorgia Meloni, tenta il suicidio. Dalla gogna social al dramma in terapia intensiva: un anno dopo il "clic" che gli ha distrutto la vita

di Anna Tortora - 12 Maggio 2026

È trascorso esattamente un anno da quel maggio 2025 in cui la vita di Stefano Addeo, professore di tedesco originario di Marigliano, cambiò per sempre a causa di un post su Facebook. Oggi, quel calvario fatto di gogna sociale, isolamento e rimorso ha toccato il suo punto più tragico: il docente è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale del Mare, dopo essersi lanciato dalla sua abitazione.

La cronaca: un anno di abisso

Tutto ebbe inizio a maggio 2025. In un momento di furia digitale, Addeo pubblicò un commento minaccioso e violento rivolto alla figlia della Premier Giorgia Meloni. La reazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica fu immediata e durissima: sospensione immediata dall’insegnamento e un’indagine della Procura di Nola per minacce aggravate.

Già nel giugno 2025, travolto dall’odio mediatico e dal senso di colpa, Addeo aveva tentato di togliersi la vita ingerendo dei farmaci. Venne salvato, ma il peso di quell’errore, che lui stesso definiva “inaccettabile”, non lo ha mai abbandonato, portandolo a vivere in un isolamento sempre più cupo.

Il racconto di Paola Spiezia: “L’uomo oltre l’errore”

A gettare una luce diversa sulla figura di Addeo è la giornalista Paola Spiezia, che lo incontrò per la prima volta per l’intervista rilasciata al quotidiano Roma all’indomani dello scandalo. Da quell’incontro era nato un legame umano fatto di messaggi all’alba e riflessioni profonde.

“Domenica mattina mi ha telefonato intorno alle dieci”, racconta la giornalista sul suo profilo Facebook. “Mi ha detto con la sua voce calma: ‘Avevo desiderio di sentirti’. Abbiamo parlato di cose normali: Sal Da Vinci, Vienna, la quotidianità. La sera, Stefano si è lanciato nel vuoto. Solo stamattina ho realizzato davvero una cosa: per la prima volta dopo mesi non mi era arrivato il suo messaggio del buongiorno delle sei. Stefano voleva raccontare ai ragazzi quanto possa essere devastante perdere il controllo nell’epoca dei social. Avevamo persino pensato a un titolo per un libro: ‘La rovina in un clic'”.

Addeo cercava un contatto umano, qualcuno che riuscisse ancora a vedere la persona oltre l’errore, manifestando spesso il desiderio di andare nelle scuole per spiegare che un istante di rabbia online può incenerire una vita intera.

L’opinione: Se il “clic” diventa una sentenza senza appello

C’è un limite sottile, eppure violentissimo, che separa il sacrosanto sdegno civile dal plotone d’esecuzione permanente. La vicenda di Stefano Addeo non è solo la cronaca di un errore stupido – perché tale resta l’insulto a una bambina – ma è lo specchio deformante di una società che ha sostituito il diritto con la gogna e la giustizia con l’annientamento.

Addeo ha premuto un tasto e ha perso tutto: il lavoro, l’onore, la pace. Ha pagato il prezzo altissimo della sospensione e dell’isolamento, ma non è bastato. Perché nell’epoca del tribunale algoritmico, la pena non finisce mai. Il “clic” della pubblicazione genera un”eco che non si spegne, un marchio d’infamia che ti insegue anche quando le telecamere si sono spente e i talk show hanno trovato un nuovo mostro da esibire.

Ci interroga, questa tragedia, sulla nostra capacità di distinguere il peccato dal peccatore. Se un uomo che riconosce l’abisso del proprio sbaglio, che cerca di trasformarlo in testimonianza per i più giovani, viene comunque lasciato solo a consumarsi nel suo silenzio, allora abbiamo un problema che va ben oltre un post su Facebook.

Oggi Stefano lotta tra la vita e la morte. E mentre aspettiamo un bollettino medico, dovremmo chiederci se la “giustizia” che abbiamo invocato un anno fa non somigli troppo a una vendetta che non prevede redenzione. Perché se l’unica via d’uscita da un errore diventa un volo nel vuoto, allora a fallire non è stato solo un professore di Marigliano, ma un intero sistema civile che ha smarrito la pietas tra le pieghe di un display.

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