Russia, orrore in campagna, una diciassettenne violentata e data in pasto ai maiali

Le prime analisi indicano che la ragazza sarebbe stata lasciata nel recinto quando era già gravemente ferita.

di Marzio Amoroso - 11 Febbraio 2026

In Russia una vicenda ha assunto i contorni dell’inaudito. Gli investigatori ricostruiscono l’omicidio di una ragazza di 17 anni, trovata senza vita in un allevamento dopo un’aggressione attribuita a un ex dipendente del padre. Il caso, già definito dagli inquirenti come uno dei più brutali degli ultimi anni.

Un’aggressione nata da un rancore personale

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito spinto da un conflitto pregresso con il padre della vittima. La giovane sarebbe stata sorpresa mentre si trovava nei pressi della proprietà di famiglia e dopo un violento alterco, sarebbe stata colpita dopo una violenza sessuale e trascinata verso il recinto dei maiali. Le autorità hanno confermato che l’aggressore era un vicino di casa ed ex lavoratore dell’azienda agricola del padre, licenziato mesi prima.

La dinamica dell’omicidio: dettagli ancora in fase di verifica

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni passaggio della vicenda. Le prime analisi indicano che la ragazza sarebbe stata lasciata nel recinto quando era già gravemente ferita. La morte sarebbe sopraggiunta per una massiccia perdita di sangue, provocata da lesioni riportate dopo l’ingresso degli animali. Le autorità non hanno ancora diffuso una versione definitiva, ma confermano che la giovane non è riuscita a chiedere aiuto.

La ricostruzione completa è ancora in corso, e gli inquirenti stanno valutando se l’aggressore abbia agito in modo premeditato o se l’omicidio sia stato l’esito di un gesto impulsivo maturato in un contesto di rancori personali.

La comunità della Russia sotto shock

La famiglia della vittima è assistita da psicologi e mediatori, mentre il villaggio in cui viveva la giovane è stato descritto come “devastato” dalla notizia. Il sospettato è stato fermato e interrogato, e la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.