Torino

SAGAT e SEA, la sinergia che riaccende i timori di Torino

di Redazione - 14 Agosto 2026

A Torino basta evocare una possibile integrazione con Milano per riaprire una ferita mai del tutto rimarginata. Alcune “prove tecniche” di sinergia tra le due città non hanno dato esiti positivi in passato. E così le indiscrezioni su una possibile operazione tra SAGAT, la società che gestisce l’aeroporto di Caselle, e SEA, che controlla Malpensa e Linate, hanno acceso un dibattito che va ben oltre la finanza e la gestione aeroportuale.

L’ipotesi, ancora da definire, anche se tutti i giornali già ne parlano, nasce dalla comune presenza di 2i Aeroporti, che controlla SAGAT e possiede una partecipazione importante in SEA. Sul piano industriale le sinergie possono apparire logiche: mettere in comune competenze, servizi e strategie per rafforzare il sistema aeroportuale. Ma a Torino la domanda è inevitabile: rafforzare Caselle oppure renderlo progressivamente subordinato alle strategie milanesi? I torinesi temono un nuovo scippo ai danni delle eccellenze locali.

È questo il timore che emerge nel dibattito cittadino. Non tanto la paura di una chiusura dello scalo, quanto quella di un suo lento depotenziamento: meno investimenti, meno collegamenti strategici, meno capacità di decidere il proprio futuro. Un rischio che appare ancora più delicato proprio mentre Torino Airport sta attraversando una fase di sviluppo e guarda a nuovi investimenti e a una maggiore integrazione con il sistema ferroviario.

La questione, dunque, non è essere contro Milano né contro le sinergie. Un sistema coordinato fra gli aeroporti del Nord può diventare una forza, a condizione che ogni scalo mantenga una propria funzione e una propria capacità di crescita. Il problema nasce quando “integrazione” diventa sinonimo di centralizzazione e quando, alla fine, le decisioni strategiche vengono prese altrove.

Ed è qui che torna una vecchia battuta torinese, diventata quasi una categoria dello spirito: “A Torino si inventano tante cose, poi se ne vanno a Milano”. Una frase ironica, ma capace di raccontare una percezione diffusa: quella di una città che crea competenze, idee e iniziative e che troppo spesso vede il baricentro spostarsi verso la capitale economica lombarda. Oppure anche verso Roma.

Per questo l’eventuale operazione SAGAT-SEA merita attenzione. Torino non deve temere la collaborazione con Milano, ma deve pretendere di conoscere quale sarà il proprio ruolo. Dinque una sinergia può essere un moltiplicatore di forza. Ma un accorpamento privo di garanzie rischia di trasformarsi nell’ennesima storia in cui Torino inventa e Milano decide.

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