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La mossa economica degli Yankees che riscrive le regole di Wall Street

Il finanziamento miliardario di Apollo Sports Capital risolleva le finanze del club più titolato del baseball

di Cinzia Rolli - 14 Agosto 2026

DALLA NOSTRA INVIATA

Il colossale accordo di finanziamento da 2,6 miliardi di dollari siglato tra la Yankee Global Enterprises (YGE), la holding proprietaria dei New York Yankees, e la Apollo Sports Capital (ASC) di Marc Rowan rappresenta una delle più importanti operazioni finanziarie nel mondo dello sport professionistico.

L’intesa prevede un mix di debito e quote societarie.

Gli esperti stimano che un’iniezione di capitali privati di questa portata proietti il valore complessivo dei New York Yankees ben oltre i 13 miliardi di dollari.

L’amministratore delegato di Apollo Sports Capital, Al Tylis, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Yankee Global Enterprises con il vertice societario ampliato di un seggio per fargli spazio.

Hal Steinbrenner rimarrà socio amministratore e continuerà ad essere responsabile del controllo delle operazioni sportive della squadra.

Al momento non ci sono indicazioni che questo accordo si tradurrà direttamente in un aumento del budget per il mercato dei giocatori (payroll).

Estinguere i debiti

L’obiettivo primario dei 2,6 miliardi di dollari è estinguere o ristrutturare i vecchi debiti della holding. La liquidità rimanente sosterrà la crescita globale del brand e il perseguimento di nuove opportunità strategiche.

“Diamo il benvenuto ad Apollo nella famiglia degli Yankees”, ha dichiarato Steinbrenner. “Cerchiamo continuamente dei modi per rafforzare la nostra posizione e questa partnership ci permette di esplorare possibilità nuove per perseguire opportunità lungimiranti”.

Tylis ha espresso tutto il suo entusiasmo al riguardo: “Non vediamo l’ora di sostenere la continua ricerca dell’eccellenza dell’organizzazione e la tradizione di essere campioni che da tempo è marchio distintivo dei New York Yankees.

I bombardieri del Bronx hanno vinto il campionato di baseball americano per ben 27 volte, il numero più alto mai raggiunto da qualsiasi altra squadra nella storia della Major League Baseball.

Il finanziamento arriva mentre il club più prezioso della MLB cerca capitali per attivarsi in nuove operazioni finanziarie ed espandersi.

Un patto strategico

La Yankee Global Enterprises, la holding degli Yankees, detiene anche quote nella Yes Network, una rete televisiva sportiva, nella Legends Hospitality, una società che opera nei settori della ristorazione, della commercializzazione di prodotti della vendita al dettaglio e della gestione di stadi, nel New York City FC della Major League Soccer, squadra di calcio professionistica americana e nell’AC Milan in Italia.

I funzionari hanno fatto sapere che i nuovi fondi potranno sostenere anche queste ulteriori attività.

La Major League Baseball (MLB) stabilisce un limite massimo del 15% per la quota societaria che un singolo fondo di private equity può detenere in un club. Nel caso specifico, la percentuale esatta di capitale che farà capo ad Apollo non è stata resa pubblica. Ciononostante, all’inizio di quest’anno la nota rivista finanziaria Forbes ha stimato il valore complessivo dei New York Yankees a circa 8,5 miliardi di dollari.

Questo patto strategico da parte di Apollo Sports Capital si affianca alla precedente acquisizione della quota di controllo dell‘Atlético de Madrid avvenuta tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, posizionando ufficialmente il gigante del private equity come uno dei principali attori finanziari nello sport globale.

Il risultato raggiunto

L’accordo chiude un capitolo di colloqui privati iniziati già all’inizio di quest’anno; entrambe le parti hanno descritto il risultato raggiunto come una forte combinazione tra un brand secolare e un partner capitale costruito appositamente per lo sport.

Yankee Global Enterprises e Apollo Sports Capital hanno dichiarato di aspettarsi che il rapporto si approfondisca nel tempo, man mano che le parti esploreranno insieme nuove opportunità economiche e lavorative.

Per gli Yankees si apre un’era di flessibilità economica senza precedenti.

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