Salvini: permesso soggiorno a punti e remigrazione per criminali

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Leader Lega a summit "patrioti" a Milano

di Askanews - 18 Aprile 2026

Milano, 18 apr. (askanews) – “Per le persone di buona volontà ovunque nascano e da dovunque arrivino porte aperte, per i criminali che sono troppi, una sola scelta: a casa loro tutti”, Lo ha detto Salvini da piazza Duomo a Milano, chiudendo la manifestazione dei “patrioti europei”, battezzata “Senza paura, padroni a casa nostra”.

“Remigrazione non significa mandare via chiunque incontri per strada significa che il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono un atto di fiducia – ha aggiunto – come la patente a punti, serve il permesso di soggiorno a punti dopo alcuni errori torni a casa tua”.

La manifestazione ha riunito i cosiddetti “patrioti europei”, leader di partiti di destra e estrema destra di tutta Europa, da Geert Wilders (leader PVV, Paesi Bassi) a Jordan Bardella (presidente Rassemblement National, Francia).