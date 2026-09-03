Sanremo, De Martino: I Maneskin? Invitati al Festival ma non confermati

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Stanno lavorando alla reunion. La porta è aperta a tutti

di Askanews - 3 Settembre 2026

Milano, 3 set. (askanews) – Stefano De Martino presentando la nuova edizione di Affari Tuoi non si è sottratto alle domande su Sanremo e a proposito della notizia della reunion dei Maneskin al Festival ha detto: “Per quanto riguarda i M neskin è uscito un piccolo spoiler. Qualcuno diceva che la reunion fosse confermata, ma una conferma non c’è, perché io non so se effettivamente i Maneskin si riuniranno di nuovo. È una cosa su cui stanno lavorando e, laddove dovessero effettivamente riunirsi, hanno già il mio invito all’Ariston. Credo che sia un palco per loro molto importante, dal quale forse è giusto anche ripartire, proprio per il rispetto della storia del gruppo.

Appena ne avremo la certezza sarò io a comunicarvelo” ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival e poi ha aggiunto sull’ipotesi Vasco: “La porta è aperta a tutti, abbiamo le porte spalancate, idee e desiderata come ospiti ce ne sono tante, ma si devono conciliare con le esigenze degli ospiti e del Festival, non c’è nulla di fatto al maomento”.

De Martino poi ha spiegato che come per tutte le altre cose che si sentono, dagli ospiti internazionali agli altri nomi, non c’è ancora niente di certo proprio perché è il 3 settembre. “Però stiamo lavorando su più fronti. Ogni tanto esce fuori qualche nome: alcuni sono veri, alcuni no. È un po’ il gioco di Sanremo. Tutti provano a dire una cosa su Sanremo e a volte dagli scoop nascono anche delle idee. Siamo anche noi, come voi, molto attenti a tutto quello che esce, perché non sempre è farina del nostro sacco”.