Sanremo, De Martino “Per scrivere una nuova pagina bisogna conoscere le precedenti, stiamo pedalando”

di Italpress - 2 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Carlo Conti per questo gesto di generosità”. Lo ha detto Stefano De Martino al Tg1, dopo il passaggio di testimone per la conduzione e direzione artistica del festival di Sanremo. “Questa è la fase piu interessante, di studio, per scrivere una nuova pagina bisogna conoscere quelle precedenti. Stiamo pedalando”, aggiunge.

