Santanchè “Nel periodo natalizio in Italia avremo 20 milioni di turisti, dato straordinario”

di Italpress - 19 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – “In Italia avremo 20 milioni di turisti nel periodo natalizio, un dato assolutamente straordinario. La maggioranza sceglie la montagna, ma il dato che ci rende più piacere è che regioni come Molise, Campania, Puglia e Abruzzo, che non sono sempre state attrattive in questo periodo, ora lo sono. Questo significa che anche le politiche del Ministero sulla destagionalizzazione, supportando offerte turistiche più attrattive per i turisti, stanno dando risultati. Si tratta di un turismo che crea valore anche per le comunità locali. Il Governo ha messo il turismo al centro dell’agenda politica: possiamo supportare le aziende e accompagnarle in quell’attività importante di promozione e marketing”. Lo afferma il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5.

-Foto IPA Agency-

