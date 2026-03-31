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Sarà svelata a settembre la nuova luxury GT, la Jaguar 100% elettrica

di Italpress - 31 Marzo 2026

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Gli ingegneri Jaguar hanno riscoperto il concetto di grandezza prima di iniziare a lavorare sul futuro re-immaginato del brand. Per comprendere l’essenza dinamica di una vera Jaguar, il percorso di sviluppo è partito attraverso la guida dei modelli iconici del passato. Solo allora è stato possibile tradurre questa sensazione nella lussuosa GT a quattro porte. La nuova Jaguar incarna due caratteri in un’unica vettura: una guida coinvolgente con grandi capacità in termini di potenza, insieme a raffinatezza e compostezza. Questa dualità definisce anche l’innato DNA presente in modelli come la Jaguar E-type, la XJS e nella serie XJ – alcune delle vetture guidate proprio dal team nel maggio 2023. “All’inizio abbiamo fatto qualcosa fuori dal comune: abbiamo trascorso del tempo al volante dei grandi modelli del nostro passato – per entrare nell’essenza profonda di ciò che rende una Jaguar davvero tale. Jaguar, al suo meglio, ha sempre mostrato due personalità, caratterizzate da prestazioni e comfort in perfetta armonia, e la nostra nuova lussuosa GT non fa eccezione. “Incarna tutto ciò per cui il brand esiste. Il fondatore di Jaguar, Sir William Lyons, era solito dire che ‘guidare deve essere un piacere, non un obbligò” ha dichiarato Matt Becker, Vehicle Engineering Director di JLR. L’esperienza “Spirit of Jaguar Drive” ha confermato gli attributi di guida distintivi del brand, ovvero grandi capacità prestazionali, raffinatezza e compostezza. Questi elementi sono fondamentali per la nuova Jaguar GT a quattro porte, insieme a un lungo cofano e a un tetto ribassato che creano un chiaro legame visivo con i grandi modelli del passato, sfidando al contempo i canoni estetici dei veicoli elettrici. Gli ingegneri Jaguar hanno guidato la XK120, la E-type, la XJ Coupè V12, la XJS e la XJ Serie I. Ognuna ha offerto una dimostrazione viscerale della provenienza del brand e di ciò che avrebbe reso la nuova lussuosa GT una vera Jaguar. La XK120, con la sua compostezza stradale, ha dimostrato che la nuova GT deve offrire un abitacolo avvolgente che si stringe attorno al guidatore. Deve inoltre superare il livello prestazionale attuale nella sua categoria. La E-type rimane una rappresentazione eccezionale di ciò che rappresenta Jaguar. Confortevole e rilassante, ma allo stesso tempo veloce con prestazioni accessibili, ha dimostrato che a bordo di una Jaguar non si arriva mai inosservati. Soprattutto, le dinamiche di guida della GT a quattro porte, si ispirano più di ogni altra cosa alla XJ Coupè, con la sua fusione di prestazioni e comfort. Il V12 è sempre una riserva di potenza, mentre il telaio avvolge come una berlina di lusso. Progettata per percorrere lunghe distanze a velocità sostenuta, la XJS ha lasciato gli ingegneri di oggi con una sensazione di piacevolezza ed energia. Questo si traduce nella capacità della nuova GT di affrontare le curve con precisione e di poter viaggiare ovunque in totale sicurezza. La XJ Serie I, Auto dell’Anno nel 1968, è un’altra Jaguar dal fascino senza tempo. Incarna le caratteristiche fondamentali delle Jaguar del futuro, ossia una grande potenza abbinata a una raffinatezza eccezionale. Per catturare fedelmente lo spirito di Jaguar, gli ingegneri hanno sottoposto la nuova GT a un impegnativo programma di sviluppo reale e virtuale. I test, in condizioni ed ambienti estremi in tutto il mondo, e nel regno digitale, hanno permesso a Jaguar di affinare il suo carattere di guida distintivo e di sviluppare una suite di tecnologie di propulsione sviluppata in-house che consente alla nuova GT a quattro porte di poter essere guidata come nessun’altra auto elettrica. La gestione intelligente della coppia e la tecnologia tri-motore, assicurano oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia. Grazie ad un software integrato che risponde in appena un millisecondo, la potenza viene distribuita dove e quando serve per una guida coinvolgente e appagante. La sospensione pneumatica dinamica lavora in sinergia con gli ammortizzatori attivi a doppia valvola per affinare il comfort di guida. La compostezza non viene mai compromessa. “Fin dall’inizio, il nostro obiettivo era realizzare una vera Jaguar. Per farlo, abbiamo voluto riesaminare le radici del brand e il modo migliore per riuscirci è stato guidare alcuni dei nostri modelli più straordinari degli ultimi 90 anni. Tutto ciò ha fornito una direzione chiara per aiutarci a creare la Jaguar tecnologicamente più avanzata di sempre” ha dichiarato Rawdon Glover, Jaguar Managing Director. La GT a quattro porte sarà svelata a settembre di quest’anno. Il suo design modernista ed esuberante, la tecnologia pionieristica e le dinamiche di guida istintive costituiranno le fondamenta di tutti i futuri modelli Jaguar.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).