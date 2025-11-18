Attualità

Scontro auto contro bus di studenti a Pordenone, due feriti

Il mezzo è caduto in un fosso dopo l'impatto, interviene l'elisoccorso

di Pietro Pertosa - 18 Novembre 2025

Scontro tra un’auto e un bus a Pordenone con a bordo venti studenti. Ci sono due feriti. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi nell’area di Sesto al Reghena. Per cause che restano al vaglio delle forze dell’ordine, c’è stato l’impatto tra una vettura, a bordo della quale viaggiava una donna del posto, e il mezzo su cui c’era una ventina di ragazzi di ritorno dalla giornata di scuola passata negli istituti della vicina Portogruaro, in provincia di Venezia.

Pordenone: scontro con un’auto, il bus finisce nel fosso

Dopo lo scontro con la vettura, il bus è finito in un fosso che si trovava ai lati della carreggiata. L’impatto è stato molto violento. La donna alla guida della macchina è rimasta gravemente ferita. È stato necessario trasferirla in ospedale, e per farlo è intervenuto un elicottero di soccorso. Anche uno degli studenti rimasti coinvolti nell’incidente è stato portato al pronto soccorso. Lamentava una compressione toracica ma sarebbe rimasto cosciente per tutto il tempo fino all’arrivo in ospedale. L’autista del bus, invece, sarebbe rimasto leggermente ferito.

In quindici al pronto soccorso

Ma a chiedere l’aiuto dei sanitari sono stati anche altri quindici studenti. Le loro condizioni, però, non avrebbero destato particolari preoccupazioni. Sono entrati al pronto soccorso col codice verde. Dopo le visite e le medicazioni del caso sono stati riaffidati tutti ai loro familiari. Sul posto dove il bus e l’auto si sono scontrati sono arrivati anche i vigili del fuoco e il 118 di Pordenone. Insieme a loro anche numerosi genitori che, saputo dell’incidente, hanno voluto recarsi lì per sincerarsi delle condizioni dei figli.