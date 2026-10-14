Cronaca

Cagliari, incinta a 12 anni: arrestato padre per violenza sessuale

L'inchiesta è partita a ottobre dello scorso anno quando la ragazzina si è presentata in ospedale, dove è stata scoperta la gravidanza

di Claudia Mari - 14 Ottobre 2026

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Cagliari con l’accusa di violenza sessuale su minore. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, che sarebbe rimasta incinta in seguito alle violenze.

La vicenda, riportata dal quotidiano L’Unione Sarda, è al momento coperta dal massimo riserbo. L’uomo si trova nel carcere di Uta, mentre nelle prossime ore è atteso l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

Incinta a 12 anni: l’inchiesta partita a ottobre dello scorso anno

L’inchiesta sarebbe partita nell’ottobre dello scorso anno, dopo che la ragazzina si era presentata in ospedale accompagnata dai genitori per alcuni accertamenti legati a un’alterazione del ciclo mestruale. Gli esami effettuati dai medici avrebbero fatto emergere la gravidanza. A quel punto, come previsto in situazioni di questo tipo, il personale sanitario avrebbe segnalato il caso alle forze dell’ordine, facendo scattare gli accertamenti.

La denuncia e gli esami del Dna

Agli investigatori della Squadra mobile, la dodicenne avrebbe raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi. Secondo la prima versione fornita dalla minore, l’uomo l’avrebbe costretta a subire una violenza sessuale in strada. Gli accertamenti successivi si sono concentrati anche sulla gravidanza, che sarebbe stata poi interrotta.

Per chiarire la vicenda, la Procura di Cagliari avrebbe disposto una serie di analisi genetiche. In particolare, è stato ordinato il prelievo del Dna dal feto, oltre alla raccolta di campioni da familiari e persone vicine alla ragazzina, allo scopo di procedere con una comparazione. Gli esiti degli esami, arrivati nei giorni scorsi, avrebbero consentito agli investigatori di individuare nel padre della minore il presunto responsabile della violenza.

L’arresto del 55enne

Sulla base degli elementi raccolti, nella giornata di ieri gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito l’arresto del cinquantacinquenne, trasferito nel carcere di Uta. L’indagine resta sotto stretto riserbo e ulteriori dettagli non sono stati resi noti.

L’uomo dovrà ora comparire davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale potrà fornire la propria versione dei fatti e rispondere alle contestazioni. Sarà il prosieguo dell’attività giudiziaria a chiarire le responsabilità nell’ambito della vicenda.

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