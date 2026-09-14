Torino

Scuola, oggi si riparte: quasi 480 mila studenti tornano sui banchi in Piemonte

di Redazione - 14 Settembre 2026

Vacanze finite per gli studenti piemontesi. Lunedì 14 settembre si aprono le porte delle scuole di Torino e di tutto il Piemonte per l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027. Sono quasi 480 mila gli alunni interessati dal ritorno in classe, oltre 7 mila in meno rispetto all’anno precedente, un dato che conferma gli effetti del calo demografico anche sul sistema dell’istruzione.

La macchina scolastica regionale può contare su circa 68 mila insegnanti, dei quali approssimativamente 35 mila operano a Torino e nella sua provincia, oltre al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che in Piemonte conta circa 17 mila addetti.

Una parte importante dell’organico riguarda il sostegno. Alla fine di agosto erano già stati individuati 2.792 docenti precari destinati agli alunni con disabilità, con circa 1.700 assegnazioni nel territorio torinese. Il numero degli studenti che necessitano di sostegno continua infatti a crescere e rappresenta ormai circa il 5 per cento della popolazione scolastica regionale.

L’avvio dell’anno porta anche nuovi insegnanti stabilmente nelle aule: sono circa 3.400 le immissioni in ruolo effettuate in Piemonte. Il quadro delle cattedre, tuttavia, deve ancora essere completato in ogni sua parte e le procedure per l’attribuzione delle supplenze stanno proseguendo anche a ridosso della prima campanella.

Il nuovo anno scolastico accompagnerà gli studenti fino al 10 giugno 2027. Per i bambini delle scuole dell’infanzia l’ultimo giorno sarà invece il 30 giugno. Nel corso dei prossimi mesi il calendario prevede, oltre alle festività ordinarie, le interruzioni per Natale e Pasqua, il Carnevale e gli altri periodi di sospensione stabiliti a livello regionale.

La Regione Piemonte ha scelto di accompagnare simbolicamente il ritorno sui banchi con la presenza del presidente Alberto Cirio, degli assessori e dei sottosegretari in numerosi istituti.

Cirio inizierà la giornata alle 9.15 al Polo dell’infanzia di Rifreddo, nel Cuneese, insieme al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti. A mezzogiorno sarà invece a Torino, alla scuola primaria Casalegno. Il giorno successivo, martedì 15 settembre, il presidente visiterà l’Istituto comprensivo statale Pinerolo V-Cumiana.

L’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni sarà nel Novarese, con tappe all’Istituto Bonfantini di Novara, all’Istituto comprensivo del Vergante e all’Istituto Maggia di Stresa.

Gli altri rappresentanti della Giunta raggiungeranno scuole distribuite nelle diverse province. Paolo Bongioanni sarà a Mondovì, Enrico Bussalino nel territorio alessandrino, Marina Chiarelli tra Novara e Borgomanero, Marco Gabusi a Mombercelli, Marco Gallo a Busca e Rifreddo e Federico Riboldi a Casale Monferrato.

Diverse anche le visite programmate nel Torinese. Andrea Tronzano sarà alle 9 alla scuola media statale Alberti di Torino. Gian Luca Vignale incontrerà studenti e personale scolastico a Trana e Avigliana, mentre la sottosegretaria Claudia Porchietto sarà prima a Fiano e successivamente, alle 11, alla scuola secondaria di primo grado Morelli di Torino. Venerdì 18 settembre il sottosegretario Alberto Preioni sarà invece alla scuola primaria Milani di Domodossola.

«Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale, per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per tutto il Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni –. Dietro ogni campanella che suona ci sono aspettative, emozioni, qualche paura e tanta voglia di ricominciare. La scuola è il luogo in cui i nostri ragazzi crescono, scoprono i propri talenti, imparano a stare insieme e cominciano a immaginare il loro futuro».

L’augurio della Regione è rivolto innanzitutto agli studenti, chiamati ad affrontare il nuovo percorso con curiosità, ma anche agli insegnanti, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie che ogni giorno accompagnano i ragazzi.

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