Torino

Doppia tragedia stradale, muore 26enne e la compagna incinta perde il bimbo

di Redazione - 13 Settembre 2026

E’ stato un tragico incidente stradale autonomo quello dell’altro ieri in tarda serata in strada in via Villafalletto, a Fossano (Cuneo). Sul sedile del passeggero c’era Fabio Bodino, 26 anni, di Nichelino. Alla guida la sua compagna incinta di sei mesi. Il giovane è morto sul colpo invece la donna ha perso il bambino che aveva in grembo. Sul posto i soccorritori.

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