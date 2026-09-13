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Torino

Doppia tragedia stradale, muore 26enne e la compagna incinta perde il bimbo

di Redazione -

E’ stato un tragico incidente stradale autonomo quello dell’altro ieri in tarda serata  in strada in via Villafalletto, a Fossano (Cuneo). Sul sedile del passeggero c’era  Fabio Bodino, 26 anni, di Nichelino. Alla guida la sua compagna  incinta di sei mesi. Il giovane è morto sul colpo invece la donna  ha perso il bambino che aveva in grembo. Sul posto i soccorritori.

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