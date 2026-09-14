Musica

Oasis sopra Roma: il cielo annuncia ciò che la terra attende

Un logo di droni, una città sorpresa, un countdown globale: la macchina Oasis si è rimessa in moto

di Ernesto Ferrante - 14 Settembre 2026

Uno spettacolo di droni ha squarciato la notte romana, disegnando l’iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un’apparizione improvvisa, studiata al millimetro, che ha trasformato un cielo qualunque in un messaggio inequivocabile: la band di Manchester sta arrivando. La performance nella Capitale è stata il preludio al grande annuncio.

In parallelo, un evento gemello ha illuminato l’Etihad Stadium di Manchester, casa del City e tempio calcistico dei fratelli Gallagher. Lì, come a Roma, il logo è apparso seguito da una data e un’ora. Oggi, alle 17:00 italiane, verranno svelate le tappe del tour mondiale del 2027. L’attesa è febbrile, alimentata da settimane di indiscrezioni e da una serie di teaser criptici che hanno disseminato indizi da Glasgow a Barcellona, passando per Amsterdam, Boston e Roma. Secondo la stampa inglese e i principali fan club, la Roma sarebbe pronta ad accogliere due date allo Stadio Olimpico, il 24 e 25 luglio.

Manchester conferma: il countdown è ufficiale

Come riportato dal Manchester Evening News, il video diffuso ieri è stato girato intorno alle 23. La sorpresa ha coinvolto anche i fan degli Evanescent, che stavano lasciando il vicino Coop Live dopo il concerto. Un cortocircuito generazionale e musicale che ha trasformato l’uscita dal live in un momento da raccontare. L’annuncio non è inatteso, ma segna la fine di mesi di speculazioni. I teaser diffusi dalla band, mappe, coordinate, simboli e riferimenti nascosti, hanno costruito un puzzle globale che ora sembra pronto a ricomporsi. Il tour mondiale degli Oasis è sul punto di essere rivelato. E questa volta, il cielo ha parlato prima dei comunicati stampa.

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