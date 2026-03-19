Attualità

Scuola tra intelligenza artificiale e ruolo dell’educazione

di Francesco Tiani - 19 Marzo 2026

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale è entrata con forza nella vita quotidiana e pochi ambiti sono rimasti estranei a questa trasformazione. Tra essi, la scuola è uno dei più sensibili. La questione non riguarda solo l’ingresso di nuovi strumenti nelle pratiche didattiche, ma il modo stesso in cui si produce, si organizza e si trasmette il sapere.

L’intelligenza artificiale permette in pochi istanti di chiarire un testo difficile, costruire mappe concettuali, simulare dialoghi di studio e generare spiegazioni, riassunti o esercizi utili ad accompagnare l’apprendimento. In questo senso può favorire percorsi più personalizzati e offrire un aiuto importante anche nei processi di inclusione, soprattutto in classi segnate da livelli diversi di preparazione e da bisogni educativi differenti. Accanto a questi aspetti positivi emerge però una questione decisiva. L’intelligenza artificiale è utile quando sostiene l’apprendimento, diventa problematica quando tende a sostituirlo.

Se si delega alla macchina la produzione di testi, la soluzione di esercizi o la sintesi delle informazioni, si restringe lo spazio dello sforzo cognitivo dello studente. L’apprendimento autentico nasce proprio dalla fatica dell’interpretazione, dalla rielaborazione personale e anche dall’errore. Saltare questi passaggi significa ridurre la conoscenza a un consumo veloce di informazioni. Per questo occorre distinguere tra informazione, conoscenza, formazione e educazione.

L’informazione è il dato disponibile, la conoscenza è il dato compreso e collegato. La formazione riguarda la capacità di interiorizzare criticamente ciò che si apprende. L’educazione coinvolge il giudizio, la responsabilità e la libertà dell’agire personale. È qui che si misura la vera posta in gioco dell’intelligenza artificiale nella scuola. Di fronte a questo scenario il sistema di istruzione non può limitarsi a proibire o difendersi.

Ogni grande innovazione tecnologica ha suscitato timori e resistenze, come è avvenuto con la stampa e con internet. Ma l’intelligenza artificiale presenta un tratto ulteriore, perché non facilita soltanto l’accesso al sapere, entra direttamente nei processi di elaborazione e rappresentazione del pensiero. Per questo non cambia il bisogno di educazione, cambia il modo in cui essa deve essere esercitata. La scuola è così chiamata a una trasformazione profonda.

La formazione degli studenti non può ridursi alla trasmissione di contenuti, ma deve puntare allo sviluppo del pensiero critico. Se le macchine producono informazioni, il compito dell’educazione diventa insegnare a valutarle, verificarle e collocarle nel giusto contesto. Diventano allora centrali la capacità di distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è, di comprendere i limiti degli algoritmi e di riconoscere le distorsioni dei dati. L’alfabetizzazione digitale non riguarda soltanto l’uso degli strumenti, ma anche la comprensione dei meccanismi che li governano.

In questo quadro il ruolo del docente non si indebolisce, ma si rafforza. L’insegnante non è un semplice trasmettitore di nozioni, ma una guida capace di orientare lo studente nella complessità del sapere. Nessuna tecnologia può sostituire l’incontro educativo come rapporto umano che unisce senso critico, responsabilità e dialogo, per questo le discipline umanistiche restano fondamentali. Non perché debbano contrapporsi a quelle scientifico tecnologiche, ma perché insieme aiutano a comprendere gli strumenti e a interrogarsi sul loro senso, sui loro fini e sui loro limiti. Senza questa integrazione il rischio è formare competenze efficienti, ma prive di orientamento critico.

Il futuro dell’educazione non dipenderà dalla tecnologia in sé, ma dalle scelte culturali con cui sapremo orientarne l’uso. L’intelligenza artificiale potrà essere uno strumento di emancipazione cognitiva oppure un acceleratore di superficialità. La vera sfida non è impedire agli studenti di usarla, ma insegnare loro a non smettere di pensare. Perché l’educazione, anche nell’epoca degli algoritmi e della quantistica, rimane prima di tutto un esercizio di libertà.