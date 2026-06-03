Cronaca

Sgozza il vicino dopo una lite per i rifiuti

L'omicida, un 18enne. Rapporti tesi da tempo tra i due

di Daniel Walker - 3 Giugno 2026

Omicidio a Roma: sgozza il vicino 58enne a Primavalle dopo una lite condominiale.

La lite e l’omicidio

Una violenta lite tra vicini di casa si è trasformata in tragedia nella periferia nord-ovest della Capitale. Nella tarda serata di ieri, un uomo di 58 anni è stato brutalmente ucciso all’interno di un comprensorio condominiale, gettando nel terrore i residenti del quartiere e accendendo nuovamente i riflettori sulla sicurezza nelle aree periferiche.

Il delitto in via Villastellone: sgozza il vicino

Il dramma si è consumato all’interno di un palazzo situato in via Villastellone, nel cuore del quartiere Primavalle. Secondo i primi rilievi effettuati dagli investigatori, tra la vittima e l’aggressore è scoppiato un violentissimo alterco per futili motivi legati alla convivenza condominiale.

La discussione è degenerata rapidamente in un’aggressione fisica. ;L’omicida ha estratto un’arma da taglio e ha sferrato un fendente letale diretto alla gola della vittima. Per il cinquantottenne, nonostante l’immediato allarme lanciato dagli altri inquilini dello stabile, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso a causa della gravissima emorragia.

Arrestato un ragazzo di 18 anni: le indagini della Squadra Mobile

L’intervento delle forze dell’ordine, immediato. Gli agenti delle Volanti e del Commissariato Aurelio, supportati dagli uomini della Squadra Mobile di Roma, hanno fatto irruzione nello stabile e hanno bloccato il presunto assassino. Si tratta di un giovane di 18 anni di nazionalità colombiana, vicino di casa della vittima.

I primi accertamenti e le testimonianze raccolte sul posto dai residenti hanno confermato che tra i due i rapporti erano tesi da tempo, caratterizzati da continui dissapori e accesi scambi verbali. Il diciottenne è stato condotto in questura e posto in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.

I rilievi della Scientifica e il clima nel quartiere

La Polizia Scientifica ha lavorato fino all’alba all’interno del condominio di via Villastellone per eseguire i rilievi planimetrici e biologici necessari a ricostruire la dinamica dei fatti e per recuperare l’arma del delitto.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sul corpo del 58enne presso l’istituto di medicina legale. Nel frattempo, tra le palazzine di Primavalle regna lo shock e l’incredulità per un’ondata di violenza esplosa in modo così repentino tra le mura di casa.