Shamkhani: chi è il regista della flotta “ombra” dell’Iran

Suo padre era il consigliere per la sicurezza di Khamenei, dagli Emirati controlla una rete globale che gli Usa vogliono "strangolare"

di Angelo Vitale - 5 Marzo 2026

Mentre il Medio Oriente attraversa una delle fasi più turbolente della sua storia recente, emerge la figura di Mohammad Hossein Shamkhani come regista occulto della flotta “ombra” dell’Iran. Noto negli ambienti dello shipping come “Hector” e finora in un cono d’ombra dell’attenzione occidentale, è il pilastro operativo della resilienza economica di Teheran.

Chi è

Non più solo un “figlio d’arte” dell’ex consigliere della Guida Suprema, ma il vero chief operating officer di una manovra ora più complessa nell’ambito della “guerra asimmetrica” sui mari.

Il suo ruolo, oltre la flotta ombra

Fino al 2024 la sua rete era considerata unicamente uno strumento per eludere le sanzioni petrolifere. Ora, il ruolo di Shamkhani si è evoluto in una funzione di Stato Parallelo.

La sua flotta non si limita a trasportare greggio. E’ diventata l’infrastruttura logistica necessaria per mantenere l’influenza iraniana nonostante l’isolamento internazionale.

Il ponte logistico Teheran – Mosca

Secondo più fonti dell’intelligence marittima internazionale, la rete Shamkhani è oggi il principale collante operativo tra l’Iran e la Russia. Le sue navi garantiscono il flusso costante di idrocarburi. E, secondo fonti aperte, di tecnologie “dual-use” necessarie allo sforzo bellico in corso nei vari teatri di crisi.

Una manovra non solo commerciale, ma geopolitica: creare un mercato energetico alternativo a quello occidentale che sia fisicamente inattaccabile dalle sanzioni bancarie.

La guerra di attrito e “ghost shipping”

L’uso sistematico dello spoofing Ais – la manipolazione dei segnali Gps delle navi – e dei trasferimenti Ship-to-Ship in acque internazionali ha trasformato la sua flotta in una forza fantasma.

Questo permette all’Iran di controllare i prezzi, immettendo o ritirando greggio dal mercato nero per influenzare i noli marittimi. Ma anche di saturare le rotte, costringendo le autorità europee a un dispendioso lavoro di monitoraggio e sequestro, come avvenuto recentemente nel Mare del Nord.

La flotta ombra

La flotta di Shamkhani conta circa 60 navi (40 petroliere e 20 portacontainer), operanti sotto falsi registri e segnali Ais manipolati. Dislocata stabilmente tra il Golfo Persico e il Sud-est asiatico tra Singapore e la Malesia, agisce ora come cordone ombelicale tra i porti russi del Baltico e i mercati asiatici.

Il sequestro di pochi giorni fa

Il primo marzo scorso, le forze speciali belghe e la Marina francese hanno sequestrato nel Mare del Nord la sua petroliera Ethera. L’operazione Blue Intruder, condotta tramite elicotteri NH90, ha rivelato l’uso di una bandiera guineana contraffatta. La nave, scortata a Zeebrugge, trasportava petrolio sanzionato sotto il controllo della rete Shamkhani.

La manovra del 2026: una difesa attiva

Oggi, il ruolo di Shamkhani è funzionale alla “strategia di deterrenza assicurativa”. Mentre colossi come Skuld ritirano le coperture nel Golfo, le società di comodo legate a Shamkhani (spesso basate a Dubai) offrono garanzie sovrane o assicurazioni “interne” al blocco eurasiatico.

In questo scenario Shamkhani non è un semplice armatore, ma il garante della continuità dei flussi finanziari che alimentano l’apparato militare iraniano. La sua flotta è, a tutti gli effetti, una proiezione di potenza navale civile che agisce laddove le navi da guerra non possono arrivare senza scatenare un conflitto aperto.

Un asset finora intoccabile

Colpire la rete Shamkhani significa colpire il cuore pulsante dell’economia di guerra di Teheran. Con la crisi in atto e l’abbandono delle rotte tradizionali, la capacità di Shamkhani di navigare nelle “zone grigie” del diritto marittimo lo ha reso l’uomo più influente della logistica clandestina mondiale.

Chi era il padre

Ali Shamkhani era il consigliere per la sicurezza della Guida suprema Khamenei. Anticipata da Anadolu Agency e Al Arabiya e confermata da Irna, la sua uccisione nei raid del 28 febbraio scorso trasforma la rete del figlio da semplice strumento di profitto a struttura logistica di Stato. La sua capacità di operare in “teatri grigi” garantisce oggi all’Iran la continuità dei flussi finanziari necessari per sostenere l’apparato militare e le forniture tecnologiche dual-use dalla Russia.

La morte di Ali, il messaggio misterioso

Nella circostanza della sua morte, le cronache hanno ricordato un messaggio misterioso apparso nel giugno scorso sul suo profilo ufficiale X di Shamkhani. Un post criptico con un versetto del Corano e la frase in persiano “Man hanooz zende am!” (Sono ancora vivo!) ricordava una celebre citazione dal film Papillon. Quel messaggio, nell’immediatezza dei primi attacchi Usa e dei primi morti a Teheran.

La sorte di Mohammad Hossein Shamkhani

Attualmente, Shamkhani non compare in una ufficiale “kill list” Usa per l’eliminazione pubblica delle figure di vertice in Iran. Il Tesoro Usa lo ha però compreso nella più grande ondata di sanzioni dal 2018, puntando a colpire oltre 115 entità e navi collegate direttamente o indirettamente a lui. E lo definisce non più solo un intermediario, ma il “gestore di una porzione significativa delle esportazioni di petrolio greggio dell’Iran”.

Sebbene non ci siano ordini di esecuzione mirati sulla sua persona, le sue infrastrutture (navi e uffici di facciata) sono ora considerate “obiettivi militari legittimi” nelle operazioni Epic Fury e Roaring Lion in quanto nodi vitali del finanziamento bellico iraniano.

Le ultime sue tracce lo collocano negli Emirati Arabi Uniti, dove gestisce la rete attraverso la società Marvise Smc Dmcc. Questo lo pone in una sorta di zona d’ombra diplomatica. Un obiettivo ad alto valore che gli Usa preferiscono, per ora, “strangolare” finanziariamente piuttosto che eliminare fisicamente per evitare crisi diplomatiche con gli Emirati.