Meteo

Previsioni meteo Italia, sta arrivando la svolta

L’Italia entra in una fase meteo movimentata, con temporali al Nord e caldo in aumento al Sud

di Gianluca Pascutti - 18 Agosto 2026

Le previsioni meteo Italia per i prossimi giorni mostrano un quadro dinamico. Il Paese sarà diviso tra temporali intensi al Nord e caldo moderato al Centro e al Sud. Una perturbazione organizzata raggiungerà la penisola, con il picco tra giovedì e venerdì. Il risultato sarà un cambio netto rispetto ai giorni precedenti. Al Nord avremo più piogge, al Sud invece resisterà il sole con temperature in aumento nel weekend.

Nord Italia, piogge e calo termico

Nelle prossime nel Nord Italia ore avremo fasi di sole alternate a rovesci e temporali pomeridiani, soprattutto su Alpi, Prealpi e alta pianura. Tra giovedì e venerdì la perturbazione sarà più attiva. Sono attese piogge diffuse, locali nubifragi e un deciso calo termico fino a 8 gradi in alcune zone. Le massime scenderanno su valori più freschi, con clima quasi autunnale sui rilievi. Nel weekend il Nord resterà ancora instabile, con acquazzoni sparsi e schiarite. Non mancheranno pause asciutte, ma l’atmosfera resterà vivace.

Centro Italia, instabilità e poi miglioramento

Sul Centro Italia avremo una fase di variabilità. Nubi irregolari, qualche rovescio sui rilievi appenninici e lungo il versante adriatico. Con l’arrivo della perturbazione, tra giovedì e venerdì, aumenteranno i temporali e le piogge, accompagnati da un lieve calo delle temperature. Le massime si porteranno intorno ai 32–34 gradi, poi scenderanno di qualche grado. Nel fine settimana è atteso un miglioramento, con più sole e fenomeni in attenuazione, concentrati soprattutto nelle zone interne.

Sud Italia e Sicilia, più sole e caldo in aumento

Il Sud Italia e la Sicilia saranno meno coinvolti dalla fase perturbata. Avremo instabilità locale, con temporali su aree interne e tratti tirrenici, ma fenomeni in genere brevi. Le temperature resteranno su valori estivi, con massime intorno ai 32–35 gradi. Nel weekend il caldo tenderà ad aumentare, con giornate più stabili e prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Tendenza per i prossimi giorni

In sintesi, le previsioni meteo Italia indicano una settimana molto dinamica. Nord più piovoso e fresco, Centro variabile, Sud più caldo e stabile.

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