Attualità

Sicilia Express: il ritorno a casa sul binario delle emozioni

di Redazione - 21 Dicembre 2025

di MIRKO CANGITANO

Tornare a casa per Natale: il senso del Sicilia Express

Il Natale ha sempre qualcosa di speciale. È il tempo dei regali, delle luci, dei pranzi condivisi… ma soprattutto è il tempo di tornare a casa. E tornare in Sicilia, per chi vive lontano dall’Isola, non è sempre semplice: tra voli costosi, code agli aeroporti e stress da spostamento, l’idea di riabbracciare famiglia e amici può trasformarsi in piccola odissea. Ed è qui che entra in scena il Sicilia Express, un progetto frutto della collaborazione tra Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, e FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Due treni speciali, quest’anno con la novità del secondo convoglio, pensati per chi torna a casa, hanno attraversato la penisola fino al cuore della Sicilia. Con prezzi a partire da 29,90 euro, il Sicilia Express non è un semplice mezzo di trasporto: è un viaggio emozionale, un’occasione di riscoperta, un modo di condividere storie, sorrisi e ricordi lungo i binari.

Un viaggio condiviso tra storie, incontri ed emozioni

Oltre 500 persone hanno vissuto questa esperienza, tra studenti e lavoratori fuori sede, trovando un’alternativa accessibile in un periodo in cui i voli diventano spesso proibitivi.

Noi de L’Identità eravamo a bordo sabato 20 dicembre, accolti dal creativo Alessandro Enriquez alla stazione di Roma Tiburtina. È stato un pomeriggio di incontri, risate e attesa, tra chi tornava per le feste e chi, come uno studente di Palermo, ci ha confidato: “Per me questo viaggio è un ritorno non solo a casa, ma alle emozioni che mi hanno cresciuto… e farlo in treno, condividendo aneddoti, sorrisi, e storie familiari, è davvero speciale.” Mentre un manager di Trapani, rientrato per qualche giorno di vacanza-lavoro, ci ha raccontato: “Non avrei mai pensato che un viaggio così lungo potesse essere così leggero. Tra chiacchiere, canti e profumi di Sicilia, le prime 9 ore sono volate.”

Creatività, talento e identità siciliana sui binari

Per il secondo anno consecutivo, lo stilista Alessandro Enriquez ha firmato con la sua creatività il progetto, trasformando il treno in un vero manifesto emotivo. La moda di Enriquez è memoria, appartenenza, racconto. Lo stilista ha portato il suo universo creativo fuori dalle passerelle, rendendolo condiviso, vivo, al servizio di tutti i passeggeri e dei curiosi che nelle fermate si sono avvicinati. Accanto a lui, una comunità di talenti isolani : dal cantante Alberto Urso al pastry chef Mattia Savoca, dal profumiere David Di Stefano alla cantante Ella, dal food traveller Jacopo Becchetti a numerose altre giovani eccellenze che hanno trasformato il viaggio in un’esperienza corale di arte e cultura.

Il ritorno a casa come esperienza collettiva

“Il Sicilia Express è più di un treno: è una storia che corre sui binari, è un abbraccio tra Nord e Sud”, racconta Enriquez. “Ho voluto immaginare una Sicilia contemporanea, fiera e luminosa, capace di accogliere e ispirare. Una visione positiva, propositiva e piena di colori.”

Non è la soluzione definitiva al caro prezzo dei voli, certo, ma il Sicilia Express ha dimostrato che tornare a casa può essere semplice, economico e soprattutto gioioso. Il viaggio durato 22 ore si è concluso tra sorrisi e abbracci, e subito dopo le vacanze natalizie il convoglio riprenderà la via del Nord, pronto ad accompagnare i rientri verso le città di residenza, mantenendo viva la magia di un’esperienza che unisce territori, generazioni e emozioni.

Leggi anche: In treno lungo l’Italia fino al primo maggio 27 milioni di passeggeri