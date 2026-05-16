Primo Piano

Sinner batte Medveded, è finale con Ruud: “Ora posso riposare”

La vittoria nella ripresa del match dopo una nottata insonne: "Ma domani darò tutto". Orario della finale e dove vederla in tv

di Paolo Diacono - 16 Maggio 2026

La nottata è passata: Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e stacca il pass per la finale contro Casper Ruud. E, intanto che attende l’ultimo atto degli Internazionali di Roma per giocarsi un titolo che all’Italia manca da giusto cinquant’anni, può finalmente riposare. La ripresa del match tra il numero uno al mondo e lo sfidante è stata, più o meno, a senso unico. Medvedev ci ha provato, ha sollevato pure qualche polemica sull’arbitro. Ma, alla fine, Sinner ha avuto ragione e ha passato il turno.

Sinner batte Medveded, ora Ruud in finale

Il punteggio finale è stato di 6-2, 5-7, 6-4. Dopo l’interruzione di ieri sera dovuta al nubifragio che si è abbattuto su Roma (e che ha riportato alla mente la necessità di dotare il Foro Italico di una copertura), il match è ripreso oggi pomeriggio. Sinner ha battuto Medveded e ha raggiunto in finale Casper Ruud. Il norvegese cercherà di rovinargli la festa, dopo aver già battuto praticamente senz’appello (6-1, 6-1), l’altro italiano che aveva fatto tanta strada agli Internazionali, Luciano Darderi.

“Ora posso riposare”

Sinner, subito dopo il match, ha spiegato di aver passato una lunga nottata. “E’ la prima volta che ho vissuto una situazione del genere”, ha affermato subito dopo l’incontro ai microfoni di Sky Sport. “Ieri ho sofferto nel secondo set fisicamente, poi nel terzo ho cercato di trovare la forza dentro di me e se andavo sul 5-2 era già diverso. Ma oggi era come se fosse 0-0 con un break sopra era più semplice ma tutto poteva cambiare. La palla viaggiava più veloce, finalmente è finita questa partita”. Già, questo è l’importante: “Ora cercherò di recuperare, di solito dormo bene ma stanotte ho fatto fatica a dormire, mi mancano delle ore di sonno. Mi sono svegliato più stanco”. Ciò, però, non lo demoralizza, anzi. Sinner ha avvisato Ruud: “Domani darò tutto nella finale, ma sono contento”. La finale è prevista per la giornata di domani, domenica 17 maggio, con inizio alle ore 17. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.