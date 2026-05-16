Esteri

I regali della Cina agli americani “finiti nella spazzatura”

Su X impazzano le rivelazioni degli inviati: il timore dello spionaggio sull'Air Force One

di Maria Graziosi - 16 Maggio 2026

I regali che la Cina ha fatto alla delegazione americana guidata dal presidente Donald Trump sarebbero finiti “in un bidone della spazzatura”. La vicenda è stata raccontata, su X, da un’inviata del New York Post che ha seguito i lavori durante l’incontro bilaterale che si è tenuto a Pechino. Altro che clima festoso e gioviale, il gesto degli americani, più che stizza e rabbia, nasconde una gran paura di finire spiati. L’unica cosa certa è che il vertice non è andato proprio come sognava Trump e la tensione è destinata a risalire presto.

I regali della Cina nella spazzatura?

Il twitt della giornalista americana ha gettato benzina sul fuoco (latente) all’indomani di un appuntamento da cui, i mercati in primis, ci si aspettava molto di più. “Il personale americano ha preso tutto ciò che i funzionari cinesi hanno distribuito”, ha raccontato l’inviata. “Accrediti, telefoni usa e getta del personale della Casa Bianca, badge per la delegazione. Lo ha raccolto prima che salissimo sull’AF1 e lo ha gettato in un bidone della spazzatura in fondo alle scale”, ha descritto Goodin in una post su X che ha fatto il giro del web. “Non è consentito portare nulla dalla Cina sull’aereo”, manco i regali: tutto nella spazzatura.

Il grande fratello asiatico

La paura è una sola e grande: che qualcuno sia riuscito a infilare chissà quale microspia. Così da intercettare le conversazioni ad alto livello sull’Air Force One. Il fatto che doni, regali e materiale sia rimasto in Cina, e finito nella spazzatura, lo ha confermato anche un’altra giornalista di Fox News. Secondo cui “non vogliono lasciare nulla a bordo di questo aereo, perché potrebbero essere intercettati, potrebbero esserci delle microspie”. I primi a essere gettati sono stati i telefoni, distrutti e abbandonati sul posto. Insomma, altro che distensione: il clima è di sospetto. E tale resterà per molto tempo ancora.