Economia

S&P conferma il rating BBB+, Giorgetti può respirare

Il giudizio dell'agenzia, la soddisfazione del ministro: "Traiettoria riconosciuta dai mercati"

di Cristiana Flaminio - 16 Maggio 2026

epa12661698 Italian Economy and Finance Minister Giancarlo Giorgetti attends the Eurogroup finance ministers attend a meeting in Brussels, Belgium, 19 January 2026. The meeting is expected to cover the state of play on Bulgaria's euro cash changeover, discuss policy priorities under the draft 2026 euro area recommendation, hear a G7 debrief, and take stock of the selection process for the next European Central Bank Vice-President. EPA/OLIVIER HOSLET

Standard & Poor’s ha confermato il rating italiano e il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti può respirare. S&P ha ribadito il giudizio: tripla B+ con outlook positivo. È arrivata la crisi, siamo nel bel mezzo della tempesta ma, almeno questo, l’aspirazione dell’Italia a ritrovare la A non è andata bruciata insieme ai miliardi del carovita che già impazza e appesantisce le tasche degli italiani. Ieri sera la conferma. S&P ha confermato il giudizio sulla tenuta del sistema economico e finanziario del nostro Paese. E, almeno questa, è una buona notizia.

Confermato il rating, Giorgetti può respirare

Poco prima che S&P ufficializzasse il rating sull’Italia, il ministro Giancarlo Giorgetti aveva detto la sua sulla situazione attuale del Paese. “Per quanto riguarda l’Italia, stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l’economia italiana si è dimostrata resiliente e sufficientemente solida da affrontare l’attuale incertezza”, ha spiegato alla platea di Investopia riunitasi a Milano. Parole che a un certo punto sembrano (quasi) profetiche.

“Traiettoria riconosciuta dai mercati”

Prima ancora che il rating, a Giorgetti interessa il sentiment dei mercati. Da cui arrivano, evidentemente, buone notizie per l’Italia. “La responsabilità fiscale e un approccio prudente alle finanze pubbliche rimangono i pilastri centrali della strategia economica italiana: sono essenziali per preservare la fiducia del mercato, la credibilità e la stabilità, e per poter rispondere efficacemente agli shock esterni”. E quindi ha aggiunto: “Questa traiettoria, inoltre, è stata riconosciuta positivamente dai mercati finanziari. E tale riconoscimento è importante perché rafforza la posizione dell’Italia come partner affidabile e prevedibile, conferma la solidità della base industriale italiana e dell’economia orientata all’esportazione, che continuano a rappresentare risorse chiave in un contesto globale altamente competitivo”.