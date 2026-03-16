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Sinner vince il torneo di Indian Wells: battuto Medvedev in due set

di Emily Gabrielli - 16 Marzo 2026

Jannik Sinner ha conquistato il titolo al prestigioso Indian Wells Masters, superando in finale il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6, 7-6 sul cemento californiano. Per l’azzurro si tratta del sesto titolo Masters 1000 della carriera e del primo trionfo della stagione, dopo un avvio di anno meno brillante del previsto.

Sinner vince Indian Wells e dedica la vittoria a Kimi Antonelli

La vittoria ha avuto anche un significato speciale per Sinner, che ha voluto dedicare il successo a Kimi Antonelli, giovane talento italiano della Formula 1. Subito dopo il match point, il numero uno del mondo ha scritto “Bravo Kimi” sulla telecamera a bordo campo. Durante la premiazione ha poi ribadito il messaggio: “È una giornata importante per l’Italia. Sono un grande appassionato di Formula 1 e vedere un giovane italiano come Antonelli arrivare ai vertici è un’emozione. Grazie Kimi, grazie alla F1”.

Il successo in California rappresenta un segnale forte per il tennista altoatesino, che sembra aver ritrovato fiducia e solidità dopo le eliminazioni inattese agli Australian Open e al torneo di Doha. Sui campi del deserto californiano Sinner ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli migliori.

La cronaca del match

La finale contro Medvedev è stata particolarmente combattuta. Il primo set è durato circa un’ora ed è stato caratterizzato da lunghi scambi da fondo campo. L’italiano non è riuscito a sfruttare due palle break nel settimo game, ma ha mantenuto la concentrazione fino al tie-break, chiuso al secondo set point.

Anche la seconda frazione è stata estremamente equilibrata. I due giocatori sono arrivati ancora una volta al tie-break, dove Medvedev era partito fortissimo portandosi sul 4-0 grazie a due mini-break. Sinner però ha reagito con grande determinazione, recuperando lo svantaggio e chiudendo il match sul 6-4 del tie-break. Il russo, scivolato fuori dalla top 10 negli ultimi mesi, ha comunque dimostrato di essere tornato competitivo ad altissimi livelli.

L’attesa sfida tra Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz non si è invece concretizzata: il numero due del mondo è stato eliminato in semifinale proprio da Medvedev, interrompendo una serie di 16 vittorie consecutive nel 2026.

Concluso Indian Wells, il circuito si sposta ora in Florida per il prossimo grande appuntamento: il Miami Open, dove i protagonisti del tennis mondiale torneranno subito in campo.