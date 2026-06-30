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Tennis Wimbledon: Jasmine Paolini già leggenda

Una rimonta strabiliante per la trentenne toscana

di Elizabeth Costello - 30 Giugno 2026

Il tennis di Wimbledon continua a strabiliare il pubblico italiano: dopo la sofferta vittoria di Sinner, Jasmine Paolini da leggenda.

Jasmine rimonta un match che sembrava perso

Jasmine Paolini firma un’impresa di puro carattere all’esordio di Wimbledon 2026, sconfiggendo l’americana Robin Montgomery con il punteggio finale di 0-6, 6-4, 7-5.

Una partita che sembrava segnata dopo un primo parziale dominato dalla statunitense, ma che ha visto la tennista toscana riemergere “dalle tenebre” per strappare il pass per il secondo turno in due ore e 22 minuti di battaglia agonistica.

Jasmine Paolini leggenda

L’inizio del match sul Court 12 è stato un vero e proprio shock per l’azzurra. Montgomery, reduce da una striscia di dieci vittorie consecutive su erba e fresca vincitrice del torneo di ‘s-Hertogenbosch, ha letteralmente travolto la numero 17 del mondo nel primo set.

Paolini, apparsa contratta e priva di soluzioni contro il tennis potente della mancina di Washington, ha subito un pesante “bagel” (0-6) in pochi minuti, vittima di numerosi errori gratuiti e di una scarsa fiducia figlia di un periodo difficile.

La scintilla

Tuttavia, nel secondo set è scattata la scintilla dell’orgoglio. Jasmine ha iniziato a trovare profondità con il dritto e maggiore solidità al servizio (chiuderà con 4 ace totali), approfittando anche di un calo d’intensità dell’avversaria.

Dopo aver conquistato il set per 6-4, la sfida si è spostata al terzo e decisivo parziale, diventando un vero dramma sportivo.

L’americana ha tentato l’allungo decisivo portandosi avanti di un break sul 4-2, ma Paolini non ha mai smesso di lottare, trovando il controbreak immediato per il 4-4.

Sul 5-5, Jasmine ha salvato situazioni delicate al servizio prima di procurarsi tre match point consecutivi nel dodicesimo game.

L’incontro si è concluso simbolicamente con il secondo doppio fallo del game di Montgomery, che ha consegnato la vittoria all’azzurra.

Un successo vitale

Per la trentenne toscana si tratta di un successo vitale che interrompe una serie di risultati negativi e le regala l’accesso al turno successivo. Paolini affronterà a Wimbledon una tra la svizzera Viktorija Golubic e la russa Iryna Shymanovich: sarà tennis da favola come quello odierno?

Una vittoria di cuore che conferma come, sull’erba londinese, la determinazione possa ribaltare anche i pronostici più infausti.