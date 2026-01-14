Attualità

Skypass differenziati e nuove divise “Io sono FVG”: la strategia di Fedriga per valorizzare la montagna friulana

Fedriga propone skypass differenziati, nuove divise “Io sono FVG” e investimenti wellness per valorizzare la montagna friulana.

di Gianluca Pascutti - 14 Gennaio 2026

Un nuovo modello di turismo per il Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga punta a ridisegnare l’esperienza turistica nelle località montane della regione, introducendo un sistema di prezzi differenziati per gli skypass. L’obiettivo è chiaro, premiare chi sceglie di soggiornare nei comprensori e, allo stesso tempo, scoraggiare il turismo mordi e fuggi, che spesso porta benefici limitati al territorio. Una scelta strategica che mira a rafforzare l’economia locale, incentivando una permanenza più lunga e consapevole.

Un investimento identitario, le nuove divise per maestri di sci e guide alpine

Accanto alla revisione dei prezzi, Fedriga ha annunciato un intervento significativo, 300 mila euro destinati a fornire una divisa unitaria “Io sono FVG” a 650 operatori, tra maestri di sci e guide alpine. Una scelta che va oltre l’aspetto estetico. “Voi rappresentate la ricchezza della montagna del Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato il presidente, sottolineando come queste figure siano non solo professionisti altamente qualificati, ma anche ambasciatori dell’identità regionale. La nuova divisa diventa così un simbolo di appartenenza e un potente strumento di promozione turistica, capace di rafforzare l’immagine coordinata del territorio.

Wellness e infrastrutture, la montagna diventa una destinazione quattro stagioni

La visione di Fedriga non si limita alla stagione invernale. Il presidente ha infatti annunciato nuovi investimenti nelle strutture wellness, con l’obiettivo di rendere i comprensori montani attrattivi anche durante i mesi estivi. L’idea è trasformare la montagna friulana in una destinazione quattro stagioni, capace di offrire esperienze diversificate, dal relax alle attività outdoor, dal benessere fisico alla scoperta del patrimonio naturale. Un approccio che risponde alle nuove tendenze del turismo, sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e alla ricerca di esperienze autentiche.

Una strategia integrata per il futuro del territorio

Differenziazione dei prezzi, valorizzazione degli operatori, investimenti strutturali, le misure annunciate da Fedriga compongono una strategia coerente, pensata per rafforzare la competitività delle montagne friulane e consolidarne l’identità. Un percorso che punta a un turismo più stabile, rispettoso e capace di generare valore, trasformando la montagna del Friuli Venezia Giulia in un modello di riferimento per tutto il Nordest.