Politica

Sondaggi politici, centrodestra in vantaggio di quasi un punto sul Campo Largo

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 26%, mentre il Partito Democratico resta la principale forza di opposizione con il 20,5%. In calo Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che perde quasi un punto percentuale e scende al 5,6%

di Lino Sasso - 23 Ottobre 2026

Centrodestra e centrosinistra sempre più vicini nei sondaggi politici. Secondo l’ultimo monitoraggio socio-politico realizzato da EMG per Linea Notte su Rai 3, la coalizione di governo si attesta al 44%, mentre lo schieramento progressista raggiunge il 43,1%. Un distacco di appena 0,9 punti percentuali che fotografa una situazione particolarmente equilibrata. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 26%, mentre il Partito Democratico resta la principale forza di opposizione con il 20,5%. In calo Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che perde quasi un punto percentuale e scende al 5,6%. Per quanto riguarda le forze centriste, il consenso complessivo raggiunge il 5,2%. Azione di Carlo Calenda si attesta al 2,7%, seguita dal Partito Liberaldemocratico all’1,8% e da Ora allo 0,7%.

Il centrodestra al 44%

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia mantiene saldamente la leadership con il 26% delle intenzioni di voto. Alle sue spalle si colloca Forza Italia, che raggiunge il 7,5%, seguita dalla Lega al 7,3%. Completano la coalizione Noi Moderati, accreditato dell’1,7%, e Sud chiama Nord di Cateno De Luca, che si attesta all’1,5%. La somma delle cinque forze porta il centrodestra al 44%, consentendo alla maggioranza di conservare un vantaggio, seppur contenuto, sul campo progressista.

Tra i dati più significativi dell’indagine emerge la flessione di Futuro Nazionale che perde lo 0,9% e scende al 5,6%. Nonostante l’arretramento, la formazione dell’ex generale mantiene un consenso superiore al 5%, confermandosi una presenza significativa nello scenario politico al di fuori delle due principali coalizioni.

Il centrosinistra al 43,1%

Sul fronte opposto, il Partito Democratico si conferma la prima forza della coalizione con il 20,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all’11,6%. Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 5,6%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,6%. Più Europa raccoglie l’1,8% e le altre formazioni, tra cui Progetto Civico e Partito Socialista Italiano, valgono complessivamente l’1%. Il centrosinistra raggiunge così il 43,1%, portandosi a meno di un punto dalla coalizione guidata da Giorgia Meloni.

Un dato che evidenzia il peso delle alleanze in vista delle prossime elezioni politiche. La capacità delle diverse forze di presentarsi unite potrebbe infatti diventare decisiva in una competizione che, almeno nelle intenzioni di voto rilevate, appare molto serrata.

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