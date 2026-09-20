Torino

Piemonte: Sorprende intruso nel cortile, spara nella notte e lo colpisce a morte

di Redazione - 20 Settembre 2026

Un altro caso in Piemonte che farà discutere dopo la vicenda del gioielliere Roggero. Un uomo, introdottosi furtivamente, è stato ucciso a colpi di pistola nel cortile di un’abitazione privata a Baldissero d’Alba, provincia di Cuneo, verso le 2 della notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre in via Roma. Il proprietario dell’edificio è un cittadino italiano di 35 anni, sembra fosse da solo in casa. Sarebbe stato svegliato da rumori sospetti provenienti dall’area esterna dello stabile, un cascinale. Si è reso conto della presenza di un gruppo di più persone, e con una pistola regolarmente denunciata e ha aperto il fuoco nel buio. Uno dei presunti ladri è stato raggiunto dai proiettili ed è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il proprietario ha chiamato i carabinieri. E’ indagato per omicidio.

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