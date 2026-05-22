Sostenibilità, imprese e giovani generazioni, la sfida per il futuro

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Terza edizione ‘Sustainability talks’ della Luiss Business School

di Askanews - 22 Maggio 2026

Roma, 22 mag. (askanews) – Sostenibilità, imprese e futuro delle giovani generazioni. Tre elementi sempre più indissolubilmente legati. A far da filo conduttore il cambiamento climatico, le evidenze scientifiche e come questi aspetti vengono raccontati dal mondo letterario e interpretati dalle aziende. Se ne è parlato nella terza edizione dell’evento “Sustainability Talks” della Luiss Business School.

“Penso che dobbiamo affidarci solo alla scienza. Quando ricevi informazioni da molte discipline scientifiche, allora è meglio prenderle molto sul serio. Penso che il lavoro di romanzieri, artisti, drammaturghi e registi cinematografici non cambierà il corso degli eventi ma serva soprattutto a indagare e rappresentare i cambiamenti della condizione umana. Non credo però che i dirigenti delle compagnie del carbone, del gas o del petrolio leggano i miei romanzi e cambino le loro politiche – loro rispondono, come sempre, agli azionisti”.

Il cambiamento climatico è un tema cruciale che genera paure presso le nuove generazioni ma non bisogna avere paura del progresso.

“Ho visto Geoffrey Hinton, uno dei grandi maestri dell’informatica e dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, che parlando ad alcuni studenti ha espresso il suo pessimismo. A chi gli chiedeva un consiglio su come affrontare un futuro così incerto ha risposto sorridendo: ‘Fatevi nascere nel 1948’. In altre parole, ha detto che lui appartiene a una generazione fortunata. Oggi l’idea stessa di progresso è sotto attacco. E credo che questa sia una questione grande quanto il cambiamento climatico.”

Il binomio imprese sostenibilità visto nell’ottica delle nuove generazioni è tra i capisaldi della Luiss Business School.

“La mission di Luiss Business School è quella di formare leader responsabili che abbiano attenzione anche nei confronti di un futuro sostenibile e quindi l’evento che organizziamo oggi è pienamente allineato con questo obiettivo. Noi sentiamo molto forte il tema della sostenibilità nel lavorare tutti i giorni con giovani studenti, perché vediamo che questo è un tema che al centro dei loro valori delle loro aspirazioni e del modo in cui loro immaginano la propria carriera e del modo in cui si sentono leader responsabili per un futuro migliore. È chiaro che in quello che dovrebbe essere un futuro sostenibile le imprese giocano un ruolo fondamentale”.

L’impegno e l’obiettivo è quindi coniugare le attività di impresa con i criteri di sostenibilità. “Naturalmente una parte del percorso che le aziende fanno verso la sostenibilità è dettata dalla regolamentazione, che è un po’ la base necessaria. Però ci sono aziende che sono in grado in realtà di bilanciare la necessità di ottenere rendimenti economici con la capacità di essere inclusive favorire lo sviluppo delle comunità locali, favorire diversità e avere un’attenzione particolare anche nei confronti della sostenibilità ambientale”.

L’evento Sustainability talks si è svolto nell’ambito del programma Global Family Business Management realizzato da Luiss Business School in collaborazione con Intesa Sanpaolo e diretto da Fabio Corsico.