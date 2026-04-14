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Sparatoria al liceo in Turchia, attentatore suicida

In azione un 19enne ex studente della scuola: ci sono almeno 16 feriti

di Paolo Diacono - 14 Aprile 2026

Sparatoria in un liceo in Turchia: ex studente prende in ostaggio i ragazzi, sette feriti. L’attentatore, secondo le voci dei media turchi, si sarebbe tolto la vita. I fatti questa mattina nella città di Sanliurfa nella regione del Siverek, nel sud est del Paese. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari. Ad agire sarebbe stato un 19enne che si sarebbe presentato nell’istituto armato con un fucile da caccia. Una volta guadagnato l’ingresso al cortile avrebbe iniziato a sparare all’impazzata. Da lì l’inizio di una mattinata di sangue e follia.

Sparatoria al liceo in Turchia

Il racconto è da film del terrore. Il giovane, che era stato in passato studente del liceo che aveva deciso di colpire, ha cominciato una sparatoria che ha paralizzato tutta la Turchia. Inizialmente il conto dei feriti era fermo a sette, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nettamente. Stando ai dati riportati dalle emittenti come Ntv, infatti, sarebbero almeno sedici le persone rimaste contuse o ferite nel corso degli eventi. Che si sarebbero conclusi con il suicidio dell’attentatore.

L’intervento delle forze speciali

Al liceo teatro della sparatoria sono arrivate le forze speciali della polizia della Turchia. Le autorità sanitarie e le istituzioni hanno seguito tutta la vicenda. Non si conoscono ancora i motivi che hanno armato la mano dell’ex studente. Il governatore Hasan Şıldak ha riferito del suicidio dell’attentatore e della sua giovane età. Una nota del Ministero degli Interni ha confermato la giovane età di O.K., 19enne ed ex studente. Confermato il suicidio.