Turismo

St. Moritz Cocktail Week celebra il rito dell’aperitivo tra lusso alpino e mixology

di nicola santini - 8 Febbraio 2026

Nella cornice elegante di St. Moritz torna dal 12 al 15 febbraio la quarta edizione della St. Moritz Cocktail Week, appuntamento che negli ultimi anni ha trasformato la perla dell’Engadina in una capitale internazionale della mixology di alto livello. Non una semplice rassegna di eventi, ma un vero racconto di lifestyle che unisce ospitalità di lusso, cultura del bere consapevole e valorizzazione del territorio alpino, seguendo il percorso di un progetto nato sul Lago di Como nel 2019 e cresciuto fino a diventare itinerante tra Svizzera e Italia.

St. Moritz, con oltre centosessant’anni di storia come destinazione d’élite, offre il palcoscenico ideale per celebrare il rito dell’aperitivo, tema guida dell’edizione 2026. Un momento sociale che in Italia rappresenta molto più di un semplice drink prima di cena e che oggi è apprezzato in tutto il mondo come simbolo di convivialità, stile e piacere condiviso. Durante la settimana, hotel iconici, cocktail bar e ristoranti della località alpina si trasformano in luoghi di incontro dove bartender internazionali reinterpretano i grandi classici dell’aperitivo con creatività e tecnica, dando vita a esperienze che mescolano tradizione italiana e glamour svizzero.

Hotel iconici, spirits premium e grandi eventi a St. Moritz

Il cuore degli eventi batte negli storici templi dell’ospitalità dell’Engadina. Il leggendario Badrutt’s Palace Hotel ospita il Grand Opening nella suggestiva cornice del Chesa Veglia, mentre strutture come il Suvretta House, il Grand Hotel des Bains Kempinski, il Kulm Hotel e il Carlton Hotel diventano protagoniste di serate esclusive tra cocktail signature e atmosfere raffinate. Accanto agli hotel aprono le porte anche locali simbolo della nightlife di St. Moritz, tra cui il Balthazar, sede del closing party e degli Awards, e ristoranti di alta quota dove l’après-ski incontra la miscelazione d’autore.

La Cocktail Week si conferma anche come punto di riferimento per il mondo degli spirits premium. Grandi gruppi internazionali e distributori di eccellenza partecipano con una selezione di distillati pensati per dare vita a drink di classe. Dal rosso iconico di Campari, protagonista dell’inaugurazione, al portfolio sofisticato di Pernod Ricard Swiss, passando per gin artigianali, tequila di alta gamma, vodka in edizione limitata dedicate a St. Moritz e nuove proposte analcoliche che rispondono a una domanda sempre più attenta alla qualità e al benessere.

Franciacorta, convivialità e un pubblico cosmopolita

Un ruolo speciale spetta anche a Franciacorta, Official Wine Partner del Grand Opening, che porta nella prestigiosa sala del Chesa Veglia l’espressione più elegante dell’enologia italiana. La sua presenza rafforza il legame tra il rito dell’aperitivo e una cultura del tempo condiviso fatta di stile, convivialità e rispetto per la tradizione, in un dialogo naturale con l’atmosfera esclusiva di St. Moritz.

Quattro giorni di eventi, oltre dieci appuntamenti distribuiti in venti location, guest shift internazionali, competizioni tra bartender e feste che animano la località fino a notte fonda raccontano una manifestazione sempre più radicata nel territorio e capace di attirare un pubblico cosmopolita.

