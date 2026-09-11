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Stellantis, a Torino in anteprima Fiat Grizzly Suv e Fastback e Leapmotor B03X

di Italpress - 11 Settembre 2026

TORINO (ITALPRESS) – Al salone dell’auto di Torino Stellantis ha presentato tre anteprime nazionali, svelate in mattinata in piazza Castello. A introdurre le novità è stata Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia: “Abbiamo le due Grizzly nelle versioni Suv e Fastback, che rappresentano il ritorno di Fiat nel segmento delle auto famigliari, sono vetture pratiche caratterizzate dall’accessibilità e semplicità Fiat, confortevoli e concrete”. Entrambe sono state disegnate al Centro Stile Fiat di Torino e costruite sulla piattaforma Smart Car. Si tratta di due auto che rispondono alle esigenze di spazio, praticità e concretezza delle famiglie di oggi e che come ha annunciato il responsabile di Stellantis Italia Alessio Scutari “arriveranno nei concessionari all’inizio del 2027”.

Il terzo modello presentato a Torino è la B03X di Leapmotor.

“Un brand complementare a tutti gli altri marchi di Stellantis presenti qui oggi – spiega Bruno – Con la B03X entriamo nel segmento B-Suv, quindi dei Suv compatti, in questo caso troviamo accessibilità in pieno stile Leapmotor e tanta tecnologia, per un Suv elettrico che sono sicura ci darà tante soddisfazioni”.

La terza novità è la Lancia Gamma che è stata svelata oggi a Torino, ma sarà presentata nel dettaglio al ministro Urso mercoledì prossimo, un modello che amplia l’offerta del brand Lancia e si va ad aggiungere alla Ypsilon. Particolare importante, verrà prodotta in Italia nello stabilimento di Melfi. “In questi nuovi modelli riponiamo aspettative importanti, perchè tutti i modelli rappresentano per ogni singolo brand un ampliamento della gamma e ci permettono di andare a parlare con nuovi target”.

conclude Bruno.

(ITALPRESS).

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