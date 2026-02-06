Attualità

Stellantis azzera i dividendi, il titolo precipita in Borsa

Spuntano 22 miliardi di oneri per l'elettrico, lo stop ai dividendi travolge i titoli a Piazza Affari

di Cristiana Flaminio - 6 Febbraio 2026

Stellantis non fa il prezzo “azzera” i dividendi. E il titolo già precipita in Borsa: giù del 14,4 per cento. A Piazza Affari non sono andati giù gli oneri annunciati dal gruppo. Si tratta di appesantimenti gravosi per l’elettrico. Che ammonterebbero a più di 22 miliardi di euro. E che sarebbero legati ai piani di transizione energetici. “Un costo profondo e necessario”, assicurando dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Antonio Filosa. Ma gli investitori a Piazza Affari sono scettici e gli ordini di vendita sulle azioni del colosso dell’auto sono partiti inarrestabili.

Stellantis rinuncia ai dividendi

Non può aver reso felici gli azionisti la notizia per cui i dividendi, quest’anno, non ci saranno in casa Stellantis. Il gruppo deve far fronte agli oneri dell’elettrico. Miliardari. “Un costo profondo e necessario” per il “riposizionamento dell’azienda sull’elettrico” che sarebbe “volto a riportare i clienti al centro dell’attività e a sostenere una crescita redditizia”. Una premessa necessaria a indorare la pillola amarissima: “A causa della perdita netta nell’anno” in Stellantis, “non saranno distribuiti dividendi”.

Un ribasso teorico, una perdita vera

Stellantis senza dividendi non fa neanche il prezzo. Il ribasso teorico si attesta poco sotto il 12 per cento. Alle primissime battute a Piazza Affari, le azioni avevano perso il 14,4%. Il loro valore era precipitato sotto i sette euro, attestandosi fin da subito a 6,99 euro. Una mazzata. Che potrebbe avere ripercussioni serie. E non solo sul gruppo italofrancese. Occorrerà verificare l’andamento della seduta di oggi e capire se il titolo riuscirà a rilanciarsi, invertendo una china da profondo rosso.