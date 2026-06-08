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Stevanato Group presenta Deora, iniettore a penna per terapie su diabete e gestione del peso

di Italpress - 8 Giugno 2026

PIOMBINO DESE (ITALPRESS) – Stevanato Group, fornitore globale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e per la diagnostica destinate all’industria farmaceutica, biotecnologica e life science, ha presentato oggi Deora, una nuova piattaforma proprietaria di iniettore a penna rivolta alle terapie basate sulle incretine, oltre a supportare altri programmi di sviluppo farmaceutico per farmaci originator e biosimilari.

Deora è un iniettore a penna multiuso e a dose fissa, caratterizzato da un semplice meccanismo pull-push per l’impostazione e la somministrazione della dose: l’utente tira per impostare la dose, quindi spinge per iniettare. Questa sequenza intuitiva elimina la necessità di selezionare manualmente la dose, riducendo le comuni fonti di errore d’uso e supportando una somministrazione costante del farmaco in più applicazioni. La piattaforma è compatibile con carpule standard da 1,5 mL e 3 mL e consente volumi a dose fissa fino a 0,75 mL.

“Con Deora, stiamo ampliando la nostra offerta di prodotti in aree terapeutiche caratterizzate da una forte domanda globale e da un andamento di mercato favorevole – ha dichiarato Michele Monico, Presidente della divisione Drug Delivery Systems e In Vitro Diagnostics di Stevanato Group -. Sappiamo che esiste spazio per un dispositivo semplice e multiuso che migliori l’esperienza del paziente, contribuendo al contempo a ridurre la pressione sulla scalabilità della supply chain. Ciò è stato confermato dall’interesse iniziale dei clienti e stiamo fornendo ai nostri partner farmaceutici unità di valutazione per supportare le attività di test e sviluppo nelle fasi iniziali”.

L’architettura del dispositivo offre flessibilità tra diverse configurazioni a dose fissa, riducendo al minimo la necessità di modifiche progettuali tra le varianti. Inoltre, è progettato per integrarsi perfettamente nelle supply chain esistenti, consentendo un’industrializzazione efficiente e una produzione scalabile.

“Deora amplia ulteriormente il portafoglio proprietario di dispositivi per la somministrazione di farmaci di Stevanato Group, offrendo una soluzione progettata per terapie multi dose che richiedono una somministrazione costante e facilità d’uso in un formato a penna di uso comune – ha aggiunto Michele Monico –. I clienti possono ora scegliere tra diverse piattaforme di dispositivi portatili – Alina, Aidaptus e Deora – per rispondere a un’ampia gamma di esigenze terapeutiche”.

Deora sfrutta “le consolidate capacità produttive di Stevanato Group, con una produzione allineata a supportare la futura commercializzazione – si legge in una nota -. Grazie alla propria competenza end-to-end che include la produzione del vetro, i servizi analitici e la progettazione dei dispositivi, Stevanato Group è in grado di offrire soluzioni completamente integrate che semplificano lo sviluppo per i partner farmaceutici. Nel loro insieme, queste caratteristiche posizionano Deora come una piattaforma pensata per supportare i partner nell’avanzamento dei programmi di sviluppo iniziale e nella preparazione alle future fasi di scalabilità”.

– foto ufficio stampa Stevanato Group –

(ITALPRESS).