Economia

Stime in calo per Mercedes, la crisi automotive in numeri

Tutti i dati in vista, le prospettive 2026 in rallentamento per la Stella

di Pietro Pertosa - 27 Ottobre 2026

Non è un buon momento per l’automotive e le stime di Mercedes lo confermano. I tedeschi, a causa degli aumenti dei costi delle materie prime e della contrazione del mercato cinese, hanno dovuto rivedere al ribasso le previsioni. Se tutto andrà bene, quest’anno, il margine operativo rettificato sarà in aumento del 2-3%. Rispetto al trend iniziale previsto per la divisione auto e stimato in un range tra il 3% e il 5%. Ogni riserva, però, sarà sostanzialmente sciolta domani quando il gruppo presenterà i dati relativi ai primi nove mesi di quest’anno.

Stime in calo per Mercedes

Non è solo il margine operativo rettificato a scendere. Sono in ribasso, in casa Mercedes, pure le stime legate all’Ebit, cioè all’utile operativo. Sarà in linea con quello registrato nel 2025. Eppure, per quest’anno, ci si attendeva una forte crescita di questo parametro. Va meglio, invece, per quanto attiene alla divisione furgone. I margini sono in aumento tra l’8 e il dieci per cento mentre il rendimento sul capitale proprio dei servizi finanziari può salire fino al 14 per cento.

I dati attesi per la Stella

La trimestrale di Mercedes, oltre le stime, è fatta di numeri e dati. Il terzo trimestre 2026, per la divisione auto, ha portato un margine operativo rettificato del 2,5 per cento. Dato, questo, che risulta leggermente superiore al consensus, fissato al 2,4%. Bene pure l’Ebit di gruppo che s’attesta a 1,77 miliardi a fronte di una previsione pari a 1,6 miliardi. È in calo, invece, il free cash flow industriale. Ci si attendevano 422 milioni, ce ne saranno 172.

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