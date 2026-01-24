Attualità

Stop all’Alta Velocità a Firenze: i lavori nel weekend. Cosa sapere

di Flavia Romani - 24 Gennaio 2026

Fine settimana di disagi per chi viaggia in treno e per l’alta velocità, in particolare per chi deve transitare da Firenze. A partire dalle 15 di oggi, sabato 24 gennaio, e fino alle 15 di domani, domenica 25, la circolazione ferroviaria viene sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. La chiusura è necessaria per consentire importanti interventi infrastrutturali legati alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale di Ponte al Pino. Nelle stesse ore sono inoltre programmati lavori di rinnovo degli scambi anche all’interno della stazione di Santa Maria Novella, uno dei principali nodi ferroviari italiani.

Stop Alta velocità Firenze: i lavori

Lo stop alla circolazione su questo tratto comporta conseguenze rilevanti soprattutto per i treni dell’Alta Velocità, che non possono raggiungere la stazione centrale di Santa Maria Novella.

Trenitalia e Italo hanno quindi rimodulato l’offerta, riducendo il numero complessivo dei convogli e la capienza a bordo. Nonostante ciò, viene garantito almeno un collegamento ogni ora in entrata e in uscita dal capoluogo toscano. Variazioni significative interessano anche il servizio regionale e gli Intercity, in particolare lungo la direttrice Trieste–Roma, con modifiche di percorso e tempi di viaggio più lunghi.

Le soluzioni per i viaggiatori

Per agevolare i passeggeri durante l’interruzione, sono state predisposte soluzioni alternative. Chi viaggia verso il Nord Italia deve scendere a Campo di Marte e proseguire fino a Rifredi utilizzando un servizio di bus navetta, per poi riprendere il treno. Percorso inverso per chi è diretto verso il Sud, con discesa a Rifredi e trasferimento in pullman fino a Campo di Marte. In entrambi i casi sono da mettere in conto rallentamenti. Complessivamente sono stati organizzati sei autobus, ciascuno con una capienza di 50 posti, per coprire il collegamento tra le due stazioni.

Per i viaggiatori diretti a Santa Maria Novella è attiva una navetta gratuita da Campo di Marte fino a piazza della Libertà, da dove è possibile proseguire in tramvia verso il centro. Da Rifredi, invece, il collegamento con la stazione centrale avviene tramite autobus urbani. Per i passeggeri degli Intercity sulla linea Trieste–Roma è previsto un servizio sostitutivo su gomma tra Prato Centrale e Firenze Rovezzano.

Le criticità non si esauriscono nel weekend. Anche per lunedì 26 gennaio sono previste cancellazioni e variazioni di orario a causa del protrarsi dei lavori sul nodo fiorentino. In particolare, subiranno modifiche alcuni treni Eurocity ed Euronight sulle tratte internazionali Roma–Tarvisio–Monaco e Firenze–Chiasso–Zurigo. I viaggiatori sono invitati a consultare in anticipo gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie ferroviarie per organizzare al meglio gli spostamenti.