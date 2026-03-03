Cronaca

Suicidio Paolo Mendico, indagati 4 compagni di classe per stalking

I compagni di classe lo avrebbero preso di mira “con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce”

di Redazione - 3 Marzo 2026

Quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano suicidatosi a 14 anni l’11 settembre scorso, sono stati iscritti sul registro degli indagati per stalking dalla Procura dei Minori. A riportare la notizia è il Messaggero.

Secondo il capo di imputazione provvisorio, i quattro ragazzini che frequentavano la classe della vittima lo avrebbero preso di mira per un lungo periodo di tempo “con condotte reiterate consistenti in insulti, offese e minacce”, provocando in Paolo “un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita”. Il ragazzo veniva chiamato “Paoletta” o “Nino D’Angelo” dai quattro per i suoi lunghi capelli biondi.

Le due inchieste aperte sul suicidio di Paolo Mendico

Sulla vicenda sono aperte due inchieste: quella della Procura dei minori di Roma, che sta accertando la posizione di alcuni compagni di classe e presunti bulli che lo avrebbero vessato; e quella della Procura di Cassino, che al momento risulta contro ignoti, cui spetta invece il compito di verificare se nel comportamento degli adulti coinvolti nella vicenda, dirigenti, professori e personale scolastico, si possano ravvisare reati o omissioni.

L’Ufficio Scolastico Regionale ha da tempo scelto la linea del silenzio, evitando di rilasciare qualsiasi dichiarazione. Una scelta motivata, hanno spiegato dall’Usr, dalla “pendenza di procedimenti penali in corso”. L’astensione dal comunicare “risponde all’esigenza di tutelare il corretto svolgimento delle attività giurisdizionali, nonché al rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie previste a tutela di tutte le parti coinvolte”.