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Suzuki, con e Vitara tecnologia e spirito d’avventura 100% elettrico

di Italpress - 10 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Con la nuova e Vitara Suzuki coniuga tecnologia avanzata e autentiche capacità da fuoristrada. La filosofia stilistica combina due anime: quella high tech, per esprimere la modernità di un Bev, e quella adventure, per riaffermare la forza e la presenza da vero Suv, mantenendo gli stilemi e le proporzioni tipiche dei fuoristrada compatti Suzuki. La carrozzeria presenta un design distintivo, definito da linee scolpite che comunicano potenza e modernità e le proporzioni risultano robuste, grazie agli pneumatici di grande diametro e dal un passo lungo. Nel complesso, il design unisce dettagli tecnologici a un aspetto solido, pensato per affrontare ogni tipo di percorso. L’abitacolo è stato progettato per offrire un’esperienza premium, pratica e intuitiva e offre un’ottima abitabilità interna e un bagagliaio versatile e modulabile grazie ai sedili posteriori scorrevoli di 160mm, che aumenta la sua capacità di oltre il 30%. La nuova Suzuki e Vitara viene proposta in due configurazioni: 2wd single motor e 4wd dual motor allgrip-e, entrambe alimentate da un pacco batterie da 61 kWh. La prima dispone di una potenza massima di 128 kW per 193 Nm di coppia. Le versioni allgrip-e sono caratterizzate dall’architettura dual motor (doppio eAxle), anteriore e posteriore) e una potenza totale di 135 kW (184 CV) per 307 Nm di coppia. Il gruppo motopropulsore Bev è costituito dall’efficiente sistema eAxle che integra il motore e l’inverter, insieme alla batteria al litio ferro-fosfato che garantisce sicurezza, affidabilità, durata e una gestione termica ottimizzata, anche nelle condizioni più impegnative. Il sistema consente un’accelerazione progressiva da fermo rapida e fluida e un’accelerazione decisa in fase di sorpasso a ogni velocità, garantendo un feeling di guida reattivo e sotto controllo anche in caso di fondi sconnessi.

Il sistema di trazione integrale elettrica include una modalità trail che consente di uscire senza intoppi da terreni difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto.

Su e Vitara debutta la nuova piattaforma Heartect-e, sviluppata appositamente per i modelli Bev, che presenta una struttura leggera e robusta unita a una protezione dall’elevato voltaggio e interni spaziosi ottenuti grazie a sbalzi ridotti. La struttura elimina la necessità di longheroni d’irrobustimento e integra la batteria nel pianale, riducendo vibrazioni e aumentando la sicurezza e la protezione della stessa in caso di urto. Anche e Vitara offre un pacchetto dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida che garantiscono la massima sicurezza. I prezzi vanno da 36.900 a 38.90 euro chiavi in mano, Iva e Mss inclusa, Ipt e Pfu esclusa. Per le vernici metallizzate si aggiungono 750 euro per le colorazioni mono (ad eccezione del Blu, incluso nel prezzo) o 1.250 euro per le colorazioni bicolore.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Suzuki-