Cronaca

Svizzera, tragedia a Engelberg: una cabinovia si stacca durante la tempesta e un uomo perde la vita

Cabinovia precipita a Engelberg per vento estremo: un uomo muore, evacuati gli impianti, indagini su protocolli e sicurezza.

di Marzio Amoroso - 18 Marzo 2026

Svizzera – Una mattina segnata da vento estremo si è trasformata in un dramma sulle montagne di Engelberg, dove una cabina dell’ovovia si è staccata dalla fune durante una violenta tempesta, causando la morte dell’unico passeggero a bordo. L’incidente, avvenuto mentre la zona veniva investita da raffiche che hanno raggiunto i 130 km/h, ha scosso una delle località sciistiche più frequentate del Paese.

La dinamica: una cabina trascinata dal vento

Secondo le prime ricostruzioni, il vento eccezionalmente forte ha colpito l’impianto in un momento di massima esposizione. La cabina, sbilanciata dalle raffiche, si è staccata dalla linea ed è stata trascinata lungo un pendio innevato, rotolando per decine di metri. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti e hanno tentato di rianimare l’uomo per oltre mezz’ora, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Evacuazioni rapide e impianto chiuso

Le altre cabine presenti sulla linea sono state evacuate in sicurezza. Gli operatori hanno sospeso immediatamente l’intero impianto, mentre le autorità cantonali hanno avviato verifiche tecniche e procedurali. L’obiettivo è chiarire se le condizioni meteo fossero già oltre le soglie di sicurezza previste e se l’impianto fosse stato esposto a un improvviso peggioramento non previsto dalle previsioni.

Indagini in corso: vento estremo al centro dell’attenzione

Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento utile a ricostruire la sequenza degli eventi. Le prime valutazioni indicano che la causa più probabile sia legata alla forza del vento, che ha superato i limiti operativi dell’impianto. Verranno esaminati i protocolli di chiusura, la risposta degli operatori e l’eventuale presenza di segnali premonitori. In questa fase, non emergono responsabilità dirette né anomalie strutturali evidenti.

Una tragedia che riapre il tema della sicurezza in alta quota

L’incidente ha riportato l’attenzione sulle sfide che gli impianti di risalita della Svizzera devono affrontare in un contesto climatico sempre più instabile. Eventi meteorologici estremi, come quelli registrati oggi in Svizzera, mettono sotto pressione infrastrutture progettate per resistere a condizioni severe, ma non sempre prevedibili. Le autorità locali hanno già annunciato un approfondimento sulle procedure di gestione del vento forte, con l’obiettivo di evitare che episodi simili possano ripetersi.