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Tagliolini con speck e asparagi bianchi, la ricetta che celebra la primavera

Un primo piatto raffinato che unisce la dolcezza degli asparagi bianchi alla sapidità dello speck, avvolti in una crema vellutata di tuorli e pecorino.

di Gianluca Pascutti - 9 Aprile 2026

Un piatto elegante e deciso, dove la delicatezza degli asparagi bianchi incontra la sapidità dello speck e la cremosità dei tuorli pastorizzati. Perfetto per quattro persone, ideale per un pranzo raffinato o una cena di stagione.

Ingredienti per 4 persone

320 g di tagliolini freschi

500 g di asparagi bianchi

120 g di speck a listarelle

6 tuorli d’uovo

20 g di burro

80 g di formaggio grana o pecorino grattugiato

Sale e pepe nero macinato fresco

Preparazione degli asparagi

Lavare e pulire gli asparagi bianchi spelando delicatamente la parte esterna con un pelapatate, mantenendo le punte integre. Con le bucce preparare un brodo leggero, mettendole in acqua con un pizzico di sale e lasciando sobbollire per circa venti minuti. Nel frattempo, tagliare le punte e la parte tenera dei gambi a rondelle sottili. In una padella ampia sciogliere una noce di burro, aggiungere gli asparagi, salare e pepare, e ripassarli brevemente fino a renderli morbidi ma ancora croccanti.

Crema di tuorli e formaggio

Sbattere i tuorli d’uovo in una ciotola resistente al calore e pastorizzarli velocemente a bagnomaria, mescolando fino a quando diventano leggermente densi. Togliere dal calore e incorporare abbondante formaggio grana o pecorino e una generosa macinata di pepe nero, creando una crema vellutata di media consistenza.

Speck e tagliolini

Tagliare lo speck a striscioline sottili e rosolarlo in padella fino a renderlo dorato e croccante. Filtrare il brodo eliminando le bucce degli asparagi e utilizzarlo per cuocere i tagliolini. Scolarli al dente e trasferirli nella padella con lo speck, gli asparagi e la crema di tuorli. Saltare delicatamente per amalgamare i sapori senza far rapprendere la crema.

Servizio

Servire i tagliolini in piatti caldi, completando con una spolverata di pepe nero. Il risultato è un piatto armonioso, dove la dolcezza degli asparagi bianchi bilancia la sapidità dello speck e la cremosità della salsa, in un equilibrio perfetto tra eleganza e gusto.