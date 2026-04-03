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Lasagne alla bolognese, il piatto perfetto per il pranzo di Pasqua

di Gianluca Pascutti -

Nel rituale del pranzo di Pasqua, ogni famiglia ha un piatto che segna l’inizio della festa. Le lasagne alla bolognese a sette strati rappresentano una scelta ideale. Ricche, scenografiche, costruite con pazienza e precisione. La stratificazione non è solo tecnica, ma simbolica, sette livelli che raccontano tempo, cura e convivialità. Il risultato è un primo piatto sontuoso, equilibrato e profondamente tradizionale, perfetto per una tavola che vuole unire comfort e solennità.

Ricetta – Lasagne alla bolognese a 7 strati

Ingredienti (per 6–8 persone)

Per il ragù alla bolognese:

  • 500 g carne macinata mista (manzo + maiale)
  • 1 carota
  • 1 costa di sedano
  • 1 cipolla
  • ½ bicchiere di vino rosso
  • 400 g passata di pomodoro
  • 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
  • Olio Evo
  • Sale e pepe

Per la besciamella:

  • 1 litro di latte
  • 80 g burro
  • 80 g farina
  • Noce moscata
  • Sale

Composizione:

  • 300 g sfoglia fresca per lasagne
  • 150 g Parmigiano Reggiano grattugiato
  • Burro per la teglia

Procedimento

1. Prepara il ragù

Trita finemente carota, sedano e cipolla e soffriggili in olio. Aggiungi la carne e falla rosolare bene. Sfuma con il vino rosso. Unisci passata e concentrato, regola di sale e pepe e lascia cuocere almeno 2 ore a fuoco dolce.

2. Prepara la besciamella

Sciogli il burro, aggiungi la farina e crea il roux. Versa il latte caldo a filo mescolando con una frusta. Cuoci finché non si addensa. Aggiungi sale e noce moscata.

3. Componi le lasagne (7 strati)

Imburra una teglia. Alterna nell’ordine:

  1. Sfoglia
  2. Ragù
  3. Besciamella
  4. Parmigiano

Ripeti fino a ottenere sette strati completi, terminando con besciamella e una spolverata generosa di Parmigiano.

4. Cottura

Inforna a 180°C per 35–40 minuti. Lascia riposare 10 minuti prima di servire, è il segreto per tagli netti e compatti.

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