Lasagne alla bolognese, il piatto perfetto per il pranzo di Pasqua
Nel rituale del pranzo di Pasqua, ogni famiglia ha un piatto che segna l’inizio della festa. Le lasagne alla bolognese a sette strati rappresentano una scelta ideale. Ricche, scenografiche, costruite con pazienza e precisione. La stratificazione non è solo tecnica, ma simbolica, sette livelli che raccontano tempo, cura e convivialità. Il risultato è un primo piatto sontuoso, equilibrato e profondamente tradizionale, perfetto per una tavola che vuole unire comfort e solennità.
Ricetta – Lasagne alla bolognese a 7 strati
Ingredienti (per 6–8 persone)
Per il ragù alla bolognese:
- 500 g carne macinata mista (manzo + maiale)
- 1 carota
- 1 costa di sedano
- 1 cipolla
- ½ bicchiere di vino rosso
- 400 g passata di pomodoro
- 2 cucchiai di concentrato di pomodoro
- Olio Evo
- Sale e pepe
Per la besciamella:
- 1 litro di latte
- 80 g burro
- 80 g farina
- Noce moscata
- Sale
Composizione:
- 300 g sfoglia fresca per lasagne
- 150 g Parmigiano Reggiano grattugiato
- Burro per la teglia
Procedimento
1. Prepara il ragù
Trita finemente carota, sedano e cipolla e soffriggili in olio. Aggiungi la carne e falla rosolare bene. Sfuma con il vino rosso. Unisci passata e concentrato, regola di sale e pepe e lascia cuocere almeno 2 ore a fuoco dolce.
2. Prepara la besciamella
Sciogli il burro, aggiungi la farina e crea il roux. Versa il latte caldo a filo mescolando con una frusta. Cuoci finché non si addensa. Aggiungi sale e noce moscata.
3. Componi le lasagne (7 strati)
Imburra una teglia. Alterna nell’ordine:
- Sfoglia
- Ragù
- Besciamella
- Parmigiano
Ripeti fino a ottenere sette strati completi, terminando con besciamella e una spolverata generosa di Parmigiano.
4. Cottura
Inforna a 180°C per 35–40 minuti. Lascia riposare 10 minuti prima di servire, è il segreto per tagli netti e compatti.
Torna alle notizie in home