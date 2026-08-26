Cultura & Spettacolo

Televisione, torna Pazzi di Bari con Barbara Foria e Fabio Esposito

di Nicola Santini - 26 Agosto 2026

Un viaggio tra sapori, tradizioni e famiglie per raccontare il volto più autentico del capoluogo pugliese. Dal 2 settembre, alle 22.00, Barbara Foria e Fabio Esposito saranno i protagonisti dei nuovi episodi di “Pazzi di Bari”, in onda su Food Network, canale 33 del digitale terrestre e di tivùsat.

Le puntate, dopo l’ottimo riscontro di pubblico ricevuto da quelle dell’edizione precedente, saranno disponibili anche su discovery+ subito dopo la trasmissione televisiva.

I due conduttori, sempre più affiatati, arriveranno a Bari con l’obiettivo di scoprire la città e il suo territorio attraverso un itinerario fatto di gusto, incontri e convivialità. In ogni puntata una famiglia barese accompagnerà Barbara e Fabio lungo tre tappe culinarie, prima di accoglierli nella propria abitazione per una cena conclusiva. Il programma attraverserà i vicoli di Bari Vecchia, i quartieri Madonnella e Murat e il litorale di Torre a Mare, spingendosi fino ad Altamura e ai sapori della Murgia.

Un percorso tra luoghi simbolici e realtà meno conosciute, nel quale il cibo diventerà il punto di partenza per raccontare storie, consuetudini e legami familiari. Barbara Foria e Fabio Esposito assaggeranno alcune delle specialità più rappresentative della cucina locale: dalle orecchiette ai panzerotti, passando per la puccia, la tiella, il panino con il polpo, la focaccia barese e i cavatelli. Piatti capaci di custodire la memoria e l’identità di un territorio nel quale la tavola rappresenta da sempre un’occasione di incontro e condivisione. “Pazzi di Bari” è prodotto da Casta Diva Pictures per Warner Bros. Discovery.

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