Cronaca

Così l’AI ha ucciso Tetiana. Il primo attacco autonomo nella guerra in Ucraina

La distinzione tra obiettivo militare e presenza civile dipende sempre più da modelli di AI che possono sbagliare

di Marzio Amoroso - 26 Agosto 2026

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Tetiana Bubynets, 19 anni, era una studentessa di contabilità dell’Università di Zaporizhzhia. La mattina dell’attacco si trovava vicino a una stazione di servizio, cercando riparo dietro il muro di un edificio. Pochi minuti dopo, un drone d’attacco autonomo l’avrebbe trasformata nella prima vittima documentata di un sistema d’arma guidato da intelligenza artificiale.

Il drone Molniya e il cervello artificiale di bordo

L’arma che ha colpito Tetiana è un drone Molniya di fabbricazione russa, progettato per missioni d’attacco a bassa quota. All’interno, gli investigatori hanno trovato un modulo di calcolo N.J.O, usato come mente del sistema. Il drone non aveva antenne operative né collegamenti radio attivi nella fase finale del volo. Questo dettaglio è cruciale, indica che il targeting è stato gestito in modo completamente autonomo dal software di bordo.

Come ha scelto il bersaglio il sistema di intelligenza artificiale

Il drone era stato programmato per raggiungere l’area della stazione di servizio a Zaporizhzhia. Una volta in zona, l’AI di bordo ha analizzato le immagini del terreno per cercare oggetti compatibili con il suo addestramento. Il sistema era configurato per riconoscere strutture come serbatoi di propano, considerati obiettivi ad alto valore strategico. Durante la manovra finale, il drone ha identificato un punto da colpire, ma ha sbagliato traiettoria, impattando contro un muro. L’esplosione ha investito i civili che si erano riparati lì, tra cui Tetiana Bubynets, poi dichiarata morta in ospedale.

Perché questo caso è considerato un precedente storico

Gli elementi raccolti sul posto mostrano un attacco senza controllo umano diretto nella fase di selezione del bersaglio. Il computer di bordo conteneva immagini di navigazione e codice di riconoscimento oggetti, non protetti da cifratura complessa. La combinazione di hardware commerciale, software di intelligenza artificiale e assenza di operatore umano rende questo episodio un punto di svolta. Per la prima volta, un sistema d’arma autonomo ha scelto un bersaglio e ha causato vittime civili in un contesto di guerra moderna.

Le implicazioni per il futuro dei conflitti

Il caso Bubynets apre un fronte inquietante sulla guerra algoritmica. La distinzione tra obiettivo militare e presenza civile dipende sempre più da modelli di AI che possono sbagliare. L’uso di componenti economici e facilmente reperibili rende questi droni autonomi replicabili su larga scala. La morte di Tetiana Bubynets diventa così il simbolo di una nuova era, in cui le decisioni di colpire non sono più solo umane, ma anche macchina.

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