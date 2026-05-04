Tennis, Cocciaretto: “La maglia azzurra ci spinge a dare di più”

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Ricevuta al Quirinale con la Nazionale della Billie Jean King Cup

di Askanews - 4 Maggio 2026

Roma, 4 mag. (askanews) – “Ho cercato di fare un discorso che rappresentasse tutta la nazionale, anche lo staff, quando indossiamo i colori del Tricolore ci spingiamo sempre oltre perché siamo davvero fiere di essere italiane”. Così Elisabetta Cocciaretto, tra le tenniste e i tennisti ricevuti al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella che ha incontrato le Nazionali italiane di tennis vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis nel 2025.

Cocciaretto ha parlato alla cerimonia in rappresentanza della nazionale femminile, rivolgendosi al capo dello Stato. E riferendosi alla differenza fra il giocare un torneo individuale o in squadra, ha aggiunto: “È un’emozione diversa, non giochiamo solo per noi ma per il Paese, siamo molto patriottiche, questo ci spinge a dare qualcosa in più e questo senso di appartenenza al tricolore lo portiamo sempre in campo, credo questa sia la chiave”.