Torino

Tensioni e scontri in piazza a Torino. Bruciato manifesto con foto di Meloni

di Redazione - 24 Ottobre 2026

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Minuti di tensione nel pomeriggio a Torino quando la polizia ha impedito ai manifestanti di muoversi da piazza Castello in via Po. Il cordone di agenti ha effettuato una breve carica di alleggerimento, con gli scudi e i manganelli. I manifestanti erano stati invitati a uscire dalla piazza attraverso i Giardini reali. “Noi la guerra non la paghiamo, Torino è contro il riarmo, no datacenter e caro benzina” e’ lo striscione di apertura del corteo. In piazza Castello anche il questore di Torino, Massimo Gambino. E’ stato bruciato un manifesto raffigurante la premier Giorgia Meloni.

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