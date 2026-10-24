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Ets e bollette: lunedì a Varsavia Urso incontra gli amici dell’Industria

L'incontro del gruppo Ue in Polonia, dall'automotive alla decarbonizzazione cosa c'è in agenda

di Pietro Pertosa - 24 Ottobre 2026

La lotta agli Ets per il sostegno all’industria europea (e italiana) passa da Varsavia: lunedì il ministro Adolfo Urso prenderà parte all’incontro degli “Amici dell’Industria” a cui prenderà parte pure il vicepresidente esecutivo della Commissione, il francese Stéphane Séjourné. All’ordine del giorno dell’importante riunione ci saranno, tra le altre cose, pure la revisione sulle regole legate alla decarbonizzazione e il futuro dell’automotive comunitario. Con un obiettivo in vista che, mai come adesso, pare strategico e centrale: coordinare l’azione dei Paesi Ue che si riconoscono nelle stesse posizioni.

Ets e industria, Urso lunedì a Varsavia

Il ministro alle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, sarà dunque a Varsavia. In vista dell’incontro, ha già riaffermato le priorità sue e del governo italiano. “L’Ets va riformato per difendere l’industria europea: non c’è più tempo da perdere. Gli obiettivi climatici devono essere coerenti con le effettive possibilità tecnologiche ed economiche delle imprese. Occorre quindi mantenere le quote gratuite e sospenderne la graduale eliminazione finché il Cbam non avrà dimostrato la propria efficacia”. Ma non è tutto. Perché c’è anche (tanto) altro.

Accelerare ora

Tra gli altri punti che l’Italia, e quindi il ministro Urso, sosterranno al summit di Varsavia c’è la necessità di stringere i tempi relative all’Industrial Accelerator Act. L’obiettivo è quello di rafforzare l’industria, riaffermando la centralità del Made in Europe grazie al sostegno agli investimenti e alla tutela delle filiere comunitarie dalle insidie del dumping straniero. Poi c’è la vicenda energetica, i costi della bolletta e quelli per l’approvvigionamento delle materie prime. Nel corso del vertice previsti inoltre incontri bilaterali per il ministro Urso, tra cui quello con il ministro polacco delle Finanze e dell’Economia, Andrzej Domanski.

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