Cronaca

Oltre l’ora X, il piano clandestino del movimento 17 Ottobre

Trascorsa la prima soglia temporale indicata, il movimento continua ad essere alimentato sui canali Telegram e con chat cifrate

di Angelo Vitale - 24 Ottobre 2026

Oltre l’ora X delle 14:30: canali ombra e chat criptate, il piano clandestino del movimento 17 Ottobre.

La scadenza delle ore 14.30

La soglia delle 14:30 è trascorsa senza che la tanto annunciata mappa delle piazze comparisse in chiaro sui canali ufficiali. Eppure, sotto la superficie del silenzio, il meccanismo non si è inceppato. Poche ore fa, il fermo eseguito a Milano nei confronti del gestore della pagina Instagram del Movimento 17 Ottobre. Ancora, le insistenti indiscrezioni circolate su una chiusura forzata dei canali Telegram.

La rete sotterranea è però tutt’altro che disattivata: risulta a L’identità che siano almeno tre gli spazi di discussione ancora pienamente operativi sulla piattaforma.

Qui – scriviamo alle 15.00 circa – gli utenti si scambiano indicazioni e coordinano le mosse in tempo reale.

Il flusso dei messaggi copre l’asse delle principali città: Milano, Torino, Bologna, Genova e Roma. Nella Capitale rimbalzano avvisi continui sui varchi presidiati dalle forze dell’ordine da eludere a ogni costo, a partire dai cordoni serrati a Piazza della Repubblica. Prendono quota, anche da taluni irrise e frammiste perfino a meme pornografici, le ipotesi di concentramenti a sorpresa verso il Colosseo e il Circo Massimo.

Gli altri canali

Ma il vero cambio di passo avviene altrove. Indiscrezioni sempre più insistenti riferiscono altro. Per timore di sequestri e intercettazioni dell’ultimo minuto, il movimento avrebbe scelto da ore di spostare il baricentro dell’orientamento su app crittografate come Signal e Wire.

Gruppi blindati e chat a scomparsa come terminali della tattica fluida. Istruzioni rapide a piccoli gruppi per verificare i punti ciechi degli schieramenti delle forze dell’ordine e aggirare i blocchi senza lasciare tracce digitali. La piazza visibile ancora tarda a mostrarsi. Quella invisibile ha già cambiato pelle.

Aggiornamento – ore 16.00

I canali Telegram che L’identità sta rilevando sono ancora operativi, anche se quello incentrato su Milano sembra essere stato “abbandonato” da molti utenti.

Su quello relativo a Roma si alternano informazioni sul fermo dell’ideatore della pagina Instagram del movimento, accompagnate da espressioni di disappunto e dal confronto del suo immediato fermo rispetto all’arresto di Matteo Messina Denaro. Con queste, il rammarico per lo stop ad annunci sulle previste convocazioni delle piazze. Ancora, il malcontento per il fatto che l’unico appuntamento rimasto sia quello “pacifico” di Roma, accompagnate da espressioni offensive nei confronti della Cgil. Infine, un’inquietante conferma della dottrina Be water, invitando a manifestare in un altro “modo”.