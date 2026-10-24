Torino

La Basilica Mauriziana riapre dopo sette anni di chiusura

di Redazione - 24 Ottobre 2026

La Basilica dei Santi Maurizio e Lazzaro fu ricostruita a partire dal 1679 su progetto di Antonio Bettino, sull’area dell’antica chiesa di San Paolo. Nel 1728 Vittorio Amedeo II la assegnò all’Ordine di San Maurizio e Lazzaro, facendone la Chiesa Magistrale dell’Ordine. La sua storia è leggibile anche nell’apparato artistico dell’aula, dalla cupola alta circa 40 metri e decorata da Paolo Emilio Morgari con “Il trionfo della Croce”, agli affreschi di Frajcesco Gonin, fino agli stucchi, alle colonne in pietra di Gassino e agli elementi marmorei che compongono l’interno. La basilica, dopo sette anni di chiusura, riapre ai suoi spazi di culto e alle visite. L’appuntamento di domenica 25 ottobre prevede visite guidate aperte al lubblico e un momento di presentazione dei lavori: alle 17.30, la riapertura sarà accompagnata dal concerto “Musica alla corte del Palatinato” di Johann W.A. Stamitze la Scuola di Mannheim, eseguito dall’Orchestra barocca dell’Accademia di Sant’Uberto.

Mara Martellotta

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